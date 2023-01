Il paradosso: come la riforma Cartabia può danneggiare gli indagati

Per la Treccani l'eterogenesi dei fini è quel principio "secondo il quale le azioni umane possono riuscire a fini diversi da quelli che sono perseguiti dal soggetto che compie l'azione". Ciò può avvenire per il sommarsi delle conseguenze e degli effetti secondari delle stesse azioni. Il risultato? La nascita di nuove motivazioni, non intenzionali. E' un po' quello che sta succedendo con la "riforma Cartabia" sulla presunzione d'innocenza. L'obiettivo è evidente - anche se, come si vedrà in seguito, il giornalista ha il dubbio che ci sia un secondo fine leggermente velato - ma nei fatti, nella sua applicazione, può anche danneggiare l'arrestato o indagato che la ratio dovrebbe tutelare. BrindisiReport - non si pensi sia una fissazione - ha già pubblicato un articolo sull'argomento. Chi volesse, può leggerlo qui. In parole povere: il giornalista non ha più un contatto diretto con le forze dell'ordine, ma ogni singola notizia di cronaca deve passare al vaglio della Procura. Il risultato paradossale sono le veline della Procura. Non male, nel 2023.

Il pm-giornalista

Così, nel territorio brindisino come nel resto d'Italia, è la locale Procura che si sostituisce al giornalista, valuta e poi, in caso, opta per il nulla osta: la notizia può arrivare alla stampa. E se il giornalista volesse approfondire il fatto? Apriti cielo. La risposta è sempre: "Attenetevi al comunicato". Insomma, non solo pm, ma anche giornalisti. Naturalmente, il lettore può farsi una sua idea, ma l'invito è quello di leggere l'editoriale del direttore, Emilio Faivre, datato aprile 2022, ma ancora attualissimo. E, a proposito di attualità, è bene proporre due esempi di eterogenesi dei fini nei confronti degli indagati e arrestati, che la ratio della riforma Cartabia dovrebbe tutelare maggiormente.

Un caso di mala-cronaca

Il 3 gennaio 2023 arriva in posta di redazione un comunicato della Questura di Taranto. Un cittadino grottagliese viene pizzicato con della cocaina e arrestato. Una chiamata è inutile farla, per approndire. La risposta sarebbe quella d'ordinanza: di attenersi al comunicato. Il giornalista pubblica, confidando nelle informazioni riportate nel comunicato. Il pomeriggio scrive, sempre in posta di redazione, l'avvocato del protagonista della vicenda. Educatamente, ci invita a rettificare: dopo l'udienza di convalida, il cittadino si trova ai domiciliari e non nel carcere di Brindisi. L'udienza risale al 29 dicembre 2022, dunque l'arresto è vecchio come il cucco. Alla faccia della notizia. Che per essere tale dovrebbe essere "fresca".

Il fattore-tempo

Come si spiega tutto ciò? I giornalisti di BrindisiReport si sono dati la seguente spiegazione: la polizia di Grottaglie procede all'arresto, chiede alla competente Procura di Brindisi (il fatto è avvenuto a Villa Castelli) il nulla osta per mandare le informazioni alla stampa. Ma la Procura di Brindisi ha ovviamente altro a cui pensare, passa del tempo, il nulla osta arriva, ma la notizia è già vecchia. E sorpassata dagli eventi. Un altro esempio? Il 4 gennaio arriva un comunicato, sempre in posta di redazione, della Questura di Brindisi. Altro arresto per droga. Alcuni giornalisti, attraverso proprie fonti, conoscevano la vicenda da giorni. Dopo l'arresto, il giovane è stato rimesso in libertà. Peccato che nel comunicato di ciò non ci sia traccia, si parla di un generico "arresto".

Il lungo addio (della cronaca nera)

Il motivo? Lo stesso: i tempi tecnici. E così si danneggia - anche se in entrambi i casi citati non è stato riportato il nome - la persona che la legge voleva tutelare. Cosa diranno i famosi turbo-garantisti? Non si sa, si sa cosa dicono i giornalisti di cronaca nera. Per educazione, meglio non riportare il loro pensiero. Intanto viene un dubbio: non è che il "governo dei migliori" con la riforma Cartabia ha voluto mettere la mordacchia ai cronisti asciugando la fonte delle notizie? Di fatto, la cronaca nera è pressoché scomparsa. Si parla del territorio brindisino, ovviamente. Ma nel resto d'Italia le cose non dovrebbero andare tanto meglio. C'è stato un altro periodo storico in cui la cronaca nera doveva sparire dai giornali, per dare l'impressione al lettore che tutto andasse bene: il fascismo. Ora, ovviamente e fortunatamente, quel periodo storico non può tornare così come è stato. Ma viene il dubbio che sia stato involontaria fonte d'ispirazione. Nel frattempo, la richiesta alle istituzioni è di dare riferimenti temporali precisi, oltre al seguito delle vicende. Inoltre, sarebbe anche corretto fornire il nominativo dell'avvocato dell'arrestato o indagato, per valutare la versione della controparte. Infine, un appello non richiesto al Legislatore: la Procura è già oberata di lavoro, si lasci fare il giornalista a chi questa professione dovrebbe saperla fare. La notizia la valuta il cronista. Nel bene e nel male, è l'unico deputato a farlo.