Parcheggi a Carovigno e nelle marine: 654 nuovi posti auto

CAROVIGNO - All’annosa problematica riguardante la circolazione e la sosta dei veicoli in tutto il territorio di Carovigno ma soprattutto nelle località marine, è stata data una prima, importante risposta, si legge in un comunicato ufficiale del Comune di Carovigno. Come noto, infatti, durante i mesi estivi, le località di Torre Santa Sabina, Pantanagianni, Specchiolla, Carisciola, Punta Penna Grossa, la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e comunque le aree litoranee presso le quali sono ubicati i lidi, le spiagge libere e le strutture ricettive del territorio, sono meta di migliaia e migliaia di turisti e villeggianti. con conseguente aumento non solo della popolazione ma anche del traffico veicolare.

Tutto ciò, negli anni, ha originato frequentemente situazioni di disordine della circolazione stradale, di congestionamento delle sedi stradali e degli spazi pubblici. e, cosa ancora più grave, di sosta con situazioni di "posteggio abusivo". Stante il concreto, serio pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, la commissione straordinaria del Comune di Carovigno, con la fattiva collaborazione di tecnici sovraordinati presso l’ente, ha individuato nelle suindicate località marine, un adeguato numero di aree di esclusiva proprietà comunale da adibire in via permanente alla sosta dei veicoli, in modo da corrispondere alla domanda di parcheggio e garantire lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco-compatibilità e di rispetto dei processi naturali.

Su tali aree sono stati realizzati tutti gli interventi necessari per la loro rifunzionalizzazione come parcheggi, ivi compresi quelli concernenti la sistemazione, d’intesa con la polizia locale, di idonea segnaletica verticale,nell’ambito di una più ampia rivisitazione del piano viario delle marine. In particolare, in località Specchiolla, è stata realizzata un’area - parcheggio per 476 auto, in località Pantanagianni, per 68 auto, a Torre Santa Sabina è stata, infine, attrezzata un’area demaniale, già ricevuta in uso, per il parcheggio di 110 auto, per un totale di 654 posti auto.

Inoltre, nelle scorse settimane, in ossequio alla delibera della commissione straordinaria del Comune di Carovigno, è stato realizzato, a cura del Consorzio di Torre Guaceto, il parcheggio "Porta della Riserva", che assicura la sosta a 500 auto. "Tutti gli interventi in argomento sono stati, comunque, effettuati, tenuto conto della straordinaria bellezza del territorio, nel rispetto dei processi naturali, garantendo, nel contempo, il corretto equilibrio per la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo dell’attività turistico-ricreativa", si legge nel comunicato del Comune.

Sarà cura della commissione straordinaria proseguire nell’attività di individuazione di altre aree di proprietà comunale da adibire a parcheggi, al fine di soddisfare le esigenze dell’intera collettività carovignese.