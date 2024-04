Pochi parcheggi e divieti di sosta: petizione dei residenti della Sciaia

BRINDISI – Fra divieti di sosta e carenza di parcheggi, i residenti di via Centauro, in zona Sciaia, sono sull’orlo dell’esasperazione. “Parcheggiare senza ricevere una multa è ormai una impresa impossibile”: questo l’incipit di una petizione online lanciata da una cittadina, Ludovica Anelli, attraverso la piattaforma Change.org. Il documento, sottoscritto da più di cento persone, è rivolto in primis alla prefettura e al comune di Brindisi.

I divieti di sosta a suo tempo furono istituiti per la ridotta larghezza della strada. Ma alcuni residenti sostengono che questi potrebbero essere eliminati perlomeno nei tratti più larghi, dove le auto parcheggiate non intralcerebbero né i mezzi di soccorso né le manovre di entrata e uscita dalle aree condominiali.

“Da anni – si legge a tal proposito nel documento - nella zona dove insistono decine di abitazioni, i residenti ricevono dalle tre alle cinque sanzioni a settimana in ‘violazione del codice della strada’ a causa della disposizione di un divieto di sosta in una strada (via Centauro appunto) dove non esistono aree parcheggio alternative”. L’area di sosta più vicina è quella antistante all’ingresso dei ruderi del parco di Babylandia. Ma nelle notti invernali, quella zona si trasforma in una landa desolata poco sorvegliata.

“È bene precisare - si legge ancora nel testo della petizione - che la segnaletica orizzontale e in questo caso verticale disciplina la circolazione delle auto in virtù anche della sicurezza stradale, ma è fondamentale che tale principio si inserisca in un contesto di comfort per tutti coloro che abitano in zona e che non possono ‘pagare’ quotidianamente le negligenze di chi a suo tempo, prima di ogni cosa, avrebbe dovuto fare tutte le valutazioni del caso”.

“L'obiettivo di questa raccolta firme è porre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, della Prefettura e di tutti gli organi competenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, tale problematica affinché possa essere risolta e venga ripristinato un clima di normalità e di serenità in zona”.

