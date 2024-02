Parcheggi: addio "grattini", niente più agevolazioni per auto elettriche o ibride

BRINDISI – Largo ai sensori negli stalli a pagamento. Addio ai cari vecchi “grattini” e alle tessere magnetiche, che saranno soppiantati dalle app. Queste alcune fra le novità previste nel piano della sosta 2024-2026 proposto dalla Brindisi Multiservizi nell’ambito del piano industriale per il medesimo triennio. Oltre ai contestatissimi aumenti dei costi dei pass per i residenti e delle tariffe, sono previste altre novità volte ad aumentare gli introiti della società in house del Comune di Brindisi, che come noto versa in una difficile situazione economica. Basti ricordare che il Comune di Brindisi, lo scorso dicembre, ha dovuto ripianare perdite fra 1,4 e 1,7 milioni di euro che gravavano sulla partecipata.

Va chiarito che il documento redatto dall'amministratore unico della Bms, Gianvito Morelli, dovrà essere approvato dalla giunta presieduta dal sindaco Marchionna e poi sarà discusso in consiglio comunale.

Svolta smart

Nella bozza presentata oggi in conferenza dei capi gruppo si fa riferimento all’adozione di nuove tecnologie, fra cui l’inserimento dei sensori sulle strisce blu per rivelare la presenza di autovetture e il pagamento del corrispettivo della sosta. La svolta smart dovrebbe consentire “da un lato, di decongestionare il traffico nelle zone urbane, indirizzando i cittadini verso gli stalli a pagamento liberi, minimizzando l’impiego di risorse e l’inquinamento atmosferico causato dalla circolazione degli autoveicoli, dall’altro, il controllo più efficiente di tutti i veicoli in potenziale violazione”.

Le tariffe

Come detto è previsto un significativo aumento della tariffe. Il pass residenti dovrebbe schizzare da 70 euro a 300 euro (quasi 500 euro per la seconda auto). Poi: la zona rossa, che sarà ampliata ai corsi, costerà 1,50 €/h per la prima ora e 2,50 €/h per le ore successive alla prima; le altre zone del centro passeranno da 1,00 €/h ad 1,30 €/h; in periferia, dove adesso di paga 0,50 €/h, il costo del parcheggio verrà raddoppiato ad 1,00 €/h.

Le agevolazioni depennate

Non solo. La partecipata ha previsto anche l’eliminazione di agevolazioni per le auto ad alimentazione elettrica e/o ibrida ed introduzione dell’abbonamento e del pass residenti per le autovetture ad alimentazione ibrida, a costi pari al 70% di quelli ordinari. Gratta e sosta e tessere magnetiche saranno eliminati, “onde evitare il costo di acquisto e dell’aggio ai rivenditori, incentivando il ricorso alle applicazioni”. Saranno eliminate le agevolazioni per le strutture alberghiere. Addio anche alla pausa della sosta a pagamento dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e ampliamento dell’orario di sosta a pagamento fino alle ore 21:00.

Gli introiti previsti

Il nuovo piano tariffario dovrebbe garantire introiti pari a 8,467 milioni di euro l'anno, inclusa una somma pari a 84mila euro proveniente dai verbali. Va ricordato che la Bms gestisce anche il parcheggio a servizio dell’aeroporto, antistante alla chiesa di Santa Maria del Casale, e il palazzetto del PalaPentassuglia. Dal primo (già interessato dall’aumento della tariffa giornaliera da 5 a 8 euro) si attendono entrate per 550mila euro annui. Dal secondo si dovrebbero ricavare circa 7mila euro all’anno.

La partecipata invita a valutare la corresponsione al Comune di Brindisi di un ristoro nella misura del 15 percento dei ricavi della sosta dell’esercizio 2025 e del 20 percento dei ricavi della sosta dell’esercizio 2026, “considerato che, ad oggi – si legge nel documento - non è stata approvata la revisione del piano urbano della sosta e che non sono state attivate le tecnologie sopra richiamate”.

Al momento sono 12 i dipendenti ritenuti idonei a svolgere l’attività di ausiliario del traffico, ai quali potranno aggiungersi altre unità, dopo appositi corsi di formazione/aggiornamento presso il comando di Polizia Locale di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui