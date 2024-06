Nuove isole pedonali e parcheggi a Sant'Apollinare: la viabilità estiva in città

BRINDISI – Un parcheggio gratuito presso il piazzale di Sant’Apollinare, antistante al capannone ex Montecatini. L’ipotesi è al vaglio dell’amministrazione comunale, che ha già avviato un tavolo con gli enti coinvolti nel progetto: Capitaneria di Porto, Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionalee ed Stp. L’ipotesi è stata illustrata dal vicesindaco con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, in occasione della seduta della commissione Attività produttive, presieduta per l’occasione da Mario Borromeo, che si è svolta ieri (5 giugno). Ha partecipato all’incontro anche l’assessore al Ramo, Luciano Loiacono.

Nuove zone pedonali

Oggiano ha spiegato che l’adozione dell’ordinanza in materia di viabilità slitterà dopo il G7, in programma fra il 13 e 15 giugno, con cena di gala che si svolgerà il 13 giugno, presso il Castello Svevo. Non sono previsti stravolgimenti rispetto alle ultime estati. Anche quest’anno, a partire dalle ore 20.30, sarà realizzata un’isola pedonale intorno a Palazzo di città, con chiusura al traffico e alla sosta di via Santi, via Duomo e piazza Matteotti.

In via sperimentale si ipotizza di chiudere al traffico anche via dé Terribile, stradina che collega via Filomeno Consiglio a corso Garibaldi, dove si trovano un bar e un ristorante. “Questo non comporterebbe problemi di viabilità – spiega Oggiano – poiché si utilizzerebbe la traversa successiva, via Rubini, per immettersi verso il corso”.

Al vaglio anche la possibilità di chiudere al traffico l’ultimo tratto di corso Garibaldi, fra l’intersezione con via Amena e i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele. “L’idea – prosegue Oggiano – è di realizzare un’isola commerciale di avventori che possano abbellire la zona con dehors. Anche in questo caso non vi sarebbero problemi di viabilità, in quanto chi proviene da via Lata, proseguirebbe verso via Amena, per immettersi in via Filomeno Consiglio”.

Parcheggi nel piazzale Sant'Apollinare

Il progetto più impegnativo è quello del parcheggio nel piazzale di Sant’Apollinare. L’idea nasce dall’annosa criticità della carenza parcheggi nel centro cittadino. “Abbiamo già convocato – dichiara ancora Oggiano – l’Autorità di sistema portuale, la Capitaneria di porto e la Stp (Società di pubblico trasporto, ndr) per un primo incontro. Da parte di tutti c’è la massima disponibilità. Nei fine settimana vorremmo utilizzare il piazzale per creare un nuovo parcheggio. L’area verrebbe collegata al centro tramite motobarca. Ci sono delle criticità legale alla security, che stiamo cercando di risolvere. Ci sarebbe un costo a carico del Comune, ma per dare un servizio alla cittadinanza, stiamo facendo tutti i sacrifici possibili”.

Loiacono: "Ipotesi dehors in piazza Vittoria"

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di conciliare le esigenze legate alla viabilità con quelle dei commercianti. “Vogliamo una città – dichiara l’assessore Luciano Loiacono - quanto più fruibile dai cittadini e da chi viene da fuori. I commercianti devono avere la possibilità di somministrare in un ambiente più sano, che non sia percorso da macchine che sprigionano monossido di carbonio. Visto che cerchiamo di approdare in un’economia turistica, cerchiamo di renderla tale”.

Fra le ipotesi allo studio vi è anche quella di rimuovere il divieto di dehors in piazza Vittoria. “Non è giusto – dichiara l’assessore - che venga desertificata. Va rivisto il piano, alla luce di come la città si sta evolvendo dal punto di vista economico. E’ nostra intenzione dare la possibilità ai commercianti di fare le richieste anche per ampliamenti”.

