Parcheggio aeroporto di fronte alla chiesa: “Eliminiamolo, utilizzando i fondi del G7”

BRINDISI - Utilizzare i fondi che saranno stanziati in vista del G7 per riqualificare l’area antistante alla chiesa di Santa Maria del Casale, eliminando i vecchi ruderi e il parcheggio a servizio dei passeggeri dell’aeroporto del Salento. Questa la proposta formalizzata al sindaco Giuseppe Marchionna dai consiglieri comunali Diego Rachiero (Attiva Brindisi) e Roberto Fusco (Movimento 5 stelle) attraverso una mozione che sarà discussa in occasione del prossimo consiglio comunale, in programma per il 28 febbraio. Il documento è stato proposto a tutti i consiglieri comunali. I primi ad aderirvi sono stati Pasquale Luperti e Michelangelo Greco.

Come noto il vertice dei capi di Stato è in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia. Per l’occasione le delegazioni dei sette governi atterreranno presso l’aeroporto di Brindisi. Una quota di risorse economiche stanziate dal governo sarà dedicata all’aeroporto salentino, per il quale già esiste un piano di investimenti pari a 50 milioni di euro per la realizzazione di una serie di opere nel triennio 2024-2027. Fra queste rientra anche un parcheggio multipiano.

L’occasione è quindi ideale per eliminare il parcheggio gestito dalla Brindisi Multiservizi che si trova proprio di fronte alla Chiesa di Santa Maria del Casale, “splendido esempio di stile romanico-gotico del XVIII secolo, riconosciuto come monumento nazionale sin dal 1875”. L’utilizzo di quell’area a parcheggio “è inadeguato – si legge nella mozione - oltre ad essere inopportuno a valorizzare l’intorno di tale bene”. I consiglieri fanno riferimento alla legge 1497/1939 “sulla protezione delle bellezze naturali, che vengono considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

Quindi chiedono al sindaco e alla giunta di impegnarsi “a porre in essere ogni attività ed interlocuzione necessaria con gli enti preposti per conseguire la eliminazione del parcheggio adiacente la chiesa di Santa Maria del Casale - si legge nella mozione - con demolizione dei ruderi ricadenti in area portuale ben visibili dalla strada di accesso a tale Chiesa, al fine di consentire, usufruendo dei fondi aggiuntivi annunciati, una definitiva riqualificazione e sistemazione delle aree adiacenti e limitrofe alla Chiesa di Santa Maria del Casale affinché tale bene possa mostrare la propria piena dignità approfittando anche del certo notevolissimo incremento di visitatori che confluiranno in occasione del G7 ed anche successivamente al G7”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.