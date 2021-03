Parchi cittadini al buio: “Il sindaco rispetti gli impegni presi”

BRINDISI - Il 16 marzo 2019, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, si assunse l’impegno di ripristinare gli illuminazione presso i parchi cittadini. Il vice segretario cittadino di Idea per Brindisi, Giampiero Epifani, rimarca come tale impegno, a due anni di distanza, non si sia ancora concretizzato. Riportiamo di seguito il suo intervento.

Il sindaco Rossi tenga fede agli impegni assunti con i cittadini. Tante zone della città restano al buio. Una delle tante risposte che molti cittadini di Brindisi attendono dall'amministrazione Rossi è la seguente: quando non saremo più al buio? Quanto tempo ci vorrà ancora per ripristinare l'illuminazione del Parco Cesare Braico e del Cillarese? Riusciremo a vedere i nostri parchi illuminati così come il sindaco Rossi aveva già promesso in questo video del 26 marzo 2019?

In fondo Rossi disse che bisognava solo aspettare l'approvazione del Bilancio del 2019. Ricordo che è passato il 2019, il 2020 e siamo nel 2021. Quanto tempo ancora bisognerà aspettare?