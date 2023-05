Il Cesare Braico invaso da studenti per la festa dello Sport: ma i bagni sono chiusi

BRINDISI - Anche oggi, come è già capitato in diverse occasioni, i bagni pubblici del parco Cesare Braico, uno dei polmoni verdi più importanti della città, sito in via Appia a Brindisi, sono chiusi. Inaccesibili. Un disservizio che oggi, giovedì 25 maggio, si fa sentire maggiormente, perchè è in corso la festa dello Sport organizzata dall'istituto Alberghiero Sandro Pertini che ha sede nel parco e che ha coinvolto decine di studenti di altre scuole.

La segnalazione giunge da uno dei frequentatori assidui del Cesare Braico: "Oggi il parco era in festa, invaso da giovani che praticavano ogni tipo di Sport ma come ormai accade da tempo i bagni erano chiusi. C'erano anche i soliti anziani frequentatori, e gli sportivi, più di qualcuno ha fatto i bisogni dietro le siepi e i cespugli. Questo disservizio va avanti da mesi, non si capisce mai quando i servizi igienici sono aperti e quando sono chiusi.