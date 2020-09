Parco giochi nel centro storico: premio alla città per la raccolta differenziata

BRINDISI – Un’altalena e uno scivolo fra il teatro Verdi e palazzo Nervegna. Un altro paio di giochi in piazza Cairoli. L’amministrazione comunale sta procedendo in questi giorni all’installazione dei giochi per bambini ottenuti tramite il concorso indetto nei mesi scorsi dal CoReVe, il Consorzio Raccolta del Vetro nell’ambito di un progetto in collaborazione con l’Ager, l’Agenzia territoriale per il servizio della gestione dei rifiuti. Si tratta di un premio vinto dai titolari di bar e attività di ristorazione per aver raccolto 900 tonnellate di rifiuti di vetro, aderendo così allo spirito del progetto, che è quello di aumentare la raccolta differenziata in Puglia, perseguendo gli obiettivi di incentivazione pari a più del 10 per cento richiesti dal “Piano Straordinario di Incentivazione Sud”, supportato con un finanziamento pari a 3 milioni di euro.

La città di Brindisi ha ottenuto complessivamente tre mini parco giochi. Si era pensato inizialmente di collocarli tutte e tre nel centro cittadino, fra piazza Cairoli, l’area antistante palazzo Nervegna e il lungomare Regina Margherita, che avrebbe dovuto ospitare una giostra polifunzionale a forma di galeone.

Quest’ultima ipotesi è caduta a seguito di un confronto fra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce, ma anche per questioni di sicurezza. Al porto, alla fine, si è preferito il parco del Cillarese: è qui che verrà installata l'attrazione. Per quanto riguarda le altre due aree giochi del centro, i lavori non sono ancora ultimati. Quella situata fra il teatro Verdi e palazzo Nervegna verrà completata con un prato e con un varco di accesso in via Dé Balzo. Quella di piazza Caroli verrà realizzata nei prossmi giorni.