Pareti "scorticate" a causa dell’umidità: "Ecco come viviamo e nessuno interviene"

BRINDISI - Pareti "scorticate" a causa dell’umidità, intonaco del soffitto pieno di crepe, muffa. Vive in queste condizioni una famiglia di Brindisi composta da mamma, papà e bambino di 9 anni proprietaria di un alloggio popolare (di Arca Nord Salento) sito in un palazzo al primo piano di via Mario Mafai al quartiere Sant’Elia. Da qualche tempo ospitano anche il fratello della donna, rimasto senza casa. Da sei anni attendono lavori di manutenzione dell’immobile ma dopo un primo sopralluogo nessuno si è più fatto vedere.

“Fecero le foto e ci dissero che avrebbero provveduto ma non si è più presentato nessuno - racconta la residente - pian piano la situazione è peggiorata così qualche mese fa mi sono recata presso gli uffici competenti per chiedere nuovamente i lavori di manutenzione. Tutte le pareti si sono danneggiate. E’ stato fatto un nuovo sopralluogo”.

“Mi hanno promesso che sarebbero venuti dopo le feste natalizie per sostituire il piatto doccia nel bagno piccolo e rifare l’impianto idraulico. Invece si sono presentati alcuni operai che volevano passare lo sbianca fughe alle piastrelle del bagno. E non gliel’ho permesso. Devono fare tutti i lavori di manutenzione necessari così come stanno facendo negli altri appartamenti. L’appartamento sta subendo gravi danni. Sinceramente non so più come fare per farmi ascoltare, io pago l'affitto spetta a loro sistemare le abitazioni”

