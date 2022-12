Le parole della preside del "Giorgi" di Brindisi, l'istituto frequentato da Luigi Marangio

Pubblichiamo la lettera, reperibile sul sito dell'istituto, scritta da Mina Fabrizio, dirigente scolastico del "Giorgi" di Brindisi, istituto frequentato da Luigi Marangio, il 18enne morto nell'incidente di venerdì 16 dicembre.

Nella tarda serata di ieri è giunta la triste notizia della tragica e prematura scomparsa di un nostro studente. Aveva solo 18 anni! Non ci sono parole per descrivere l’angoscia e lo sconforto provato nell’apprendere la notizia. La morte di un ragazzo lascia sempre inebetiti e increduli! Il mio primo pensiero è per lui, per una giovane vita spezzata, per l’interruzione del suo progetto di vita; per i suoi genitori che dovranno trovare la forza di sopravvivere, per sua sorella, per i parenti e

amici. Il mio pensiero va anche a tutti noi, dirigente, docenti, personale Ata, studenti e famiglie perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità.

Assaporiamo il senso di impotenza, siamo portati a riflettere, a interrogarci sul senso della vita e a cercarne un significato, ma non sempre riusciamo davanti a tali eventi tragici. Per una comunità educante, ogni ragazzo, ogni giovane in formazione, prima ancora di essere uno studente, è un “figlio” di cui prendersi cura, da crescere, da ascoltare e accompagnare nel suo percorso di vita. Per questo il dolore è grande anche per tutti noi: a scuola ascoltiamo e condividiamo i sogni di vite che non vedremo, ma che spingiamo al largo, verso mondi sconosciuti!

In un fatale momento, caro Luigi, hai oltrepassato questo mondo e hai raggiunto un nuovo orizzonte, quello più lontano, ma anche quello più vicino alla pace e al bene assoluto! Fai buon viaggio, Luigi che la terra ti sia lieve! Invito tutti al silenzio, nel rispetto di Luigi e della sua famiglia.