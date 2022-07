Sport acquatici alla Seaty beach: attivato il corridoio di lancio

BRINDISI- E’ in funzione da stamattina (venerdì 1 luglio) il corridoio di lancio autorizzato presso la Seaty beach, la spiaggia pubblica comunale di Cala Materdomini. Si tratta di una delimitazione dell’area di accesso al mare, per lo svolgimento di attività sportive. Lungo 200 metri per 15 di larghezza, il corridoio è delimitato da due file di boe. L’iniziativa è dei gestori dell’area ristoro della spiaggia, la famiglia Moscatelli, che negli scorsi mesi hanno ottenuto le autorizzazioni del caso da parte delle autorità competenti. L’avvio delle attività è stato tenuto a battesimo dagli assessori al Turismo, Emma Taveri, e allo Sport, Oreste Pinto, del Comune di Brindisi.

Il corridoio sarò gestito dall’associazione Apulia Multiadventure. Nel chioso ubicato lungo la passerella di legno che delimita l’arenile sarà possibile noleggiare le attrezzature per gli sport acquatici, fra cui immersioni con bombole accompagnati da un istruttore, banana boat (un gonfiabile a forma di banana trainato da una barca), kayak, paddle surf e altro ancora. Altri due corridoi di lancio sono stati autorizzata in località Apani, presso l’ex lido Arena, e presso la spiaggia libera dell’ex Saca, adiacente all’ex lido Poste.