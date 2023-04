Deblattizzazione: il calendario degli interventi in città

BRINDISI - Il 26 aprile 2023 parte il programma di deblatizzazione del Comune di Brindisi a cura di Ecotecnica nei quartieri Bozzano e Minnuta per poi proseguire quotidianamente in tutti gli altri quartieri e le contrade della città, con cadenza ciclica, fino al 29 luglio 2023. L’intervento di disinfestazione viene effettuato dalle ore 5 del mattino alle ore 11.20 circa. Precedentemente è stato effettuato in tutta la città il programma antilarvale, dal 6 febbraio scorso e si è concluso il 13 aprile.

Nel mese di aprile è anche iniziato il programma di derattizzazione che andrà avanti fino ad ottobre 2023, con gli stessi orari diurni, in tutti i quartieri e le contrade di Brindisi. Partirà a giungo, invece, per un primo ciclo che sarà ripreso ad agosto, il programma antialare, quest’intervento si effettua di notte a partire dalle ore 23.

Per leggere i programmi completi di disinfestazione dell’anno 2023 consultare il sito del Comune di Brindisi nella sezione “Ambiente - Igiene Urbana” sotto la voce “Interventi di disinfestazione”.