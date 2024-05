G7 fra Brindisi e Borgo Egnazia: ci sarà anche il presidente turco Erdoğan

BRINDISI – Ci sarà anche il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, al G7 in programma dal 13 al 15 giugno, fra Brindisi e Borgo Egnazia. Lo ha annunciato nella serata di oggi (mercoledì 29 maggio) Palazzo Chigi, tramite una nota cui si spiega che "in vista del Vertice G7, il colloquio ha permesso di fare il punto anche sullo stato delle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali". “Il presidente del Consiglio - si legge nel comunicato – ha colto l'occasione per ringraziare il suo interlocutore per aver confermato la sua partecipazione a Borgo Egnazia".

Si allunga così la lista dei “big” che per tre giorni soggiorneranno nel Brindisino. Il G7 riunisce, fra capi di Stato e di governo, i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l'Unione Europea. Alla cena di gala in programma il 13 giugno, presso il Castello Svevo, sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Papa Francesco parteciperà invece, in presenza, a una sessione dei lavori dedicata all’intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi è stata annunciata ance la presenza del presidente dell’Onu, Antonio Guterres.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui