Partito da Brindisi, volo umanitario per Gaza atterra in aeroporto egiziano

E' atterrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, l'aereo italiano partito da Brindisi questa mattina: si tratta di un volo umanitario, come riferisce Ansa. Era diretto all'aeroporto egiziano di Al-Arish, nel Nord Sinai. Il volo trasporta aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. Proprio oggi Ramesh Rajasingham, vice capo dell'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Ocha), ha lanciato un altro allarme: "Almeno 576.000 persone a Gaza, un quarto della popolazione, sono a un passo dalla carestia".

L'aereo è un Boeing 737 della MyWay Airlines. A bordo ci sono diverse tonnellate di aiuti umanitari, generi di soccorso e forniture mediche. Il carico sarà scaricato per poi essere consegnato alla Mezzaluna Rossa egiziana. In seguito sarà collocato nei magazzini per la spedizione e il trasporto nella Striscia di Gaza, per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese, provata dalla guerra in corso tra Israele e Hamas.