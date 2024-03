Parto a bordo dell'aereo, atterraggio d'emergenza a Brindisi

BRINDISI - La scorsa notte, intorno alle ore 2.45, un volo proveniente dalla Giordania e diretto in Inghilterra è atterrato inaspettatamente a Brindisi a causa di un'emergenza. Protagonista una donna, incinta al settimo mese di gravidanza, che ha chiesto al personale aereo di fermarsi poiché colpita da forti dolori fisici.

La passeggera ha dato alla luce la figlia durante la fase di discesa del mezzo. L'ambulanza attiva presso l'Aeroporto del Salento l'ha trasportata al "Perrino" per effettuare tutti i controlli sanitari. Mamma e bambina stanno bene, sono ricoverate nel reparto Ostetricia dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove sono state trasportate da personale del 118.

Nell'aero c'erano 235 passeggeri partiti da Amman. Tra questi, 65 comunitari sono entrati in territorio italiano e sono stati alloggiati in alberghi. Gli altri, in quanto sprovvisti di visto, sono rimasti nell'area sterile dell'aeroporto. Si cercherà di far ripartire il volo nel primo pomeriggio di oggi per creare meno disagio possibile.

Aggiornamento ore 11.25 - condizioni di mamma e figlia

