I sanitari del 118 diventano ostetrici: bimbo nasce in casa tra applausi ed emozione

BRINDISI - “Il bambino sta per nascere venite subito”. Una richiesta un po’ inusuale quella giunta alla sala operativa del 118 di Brindisi alle 7 di oggi, venerdì 11 settembre. Un parto in atto che non permetteva al papà di portare la moglie in ospedale: c’era il rischio concreto che sarebbe nato in auto. Così un’ambulanza del 118 della postazione Brindisi-Centro si è precipitata in viale Commenda a Brindisi in soccorso della futura mamma, una 33enne, che stava per mettere al mondo il figlio tra le mura domestiche.

E i sanitari, medico, infermiera e soccorritori, effettivamente, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che far nascere il bambino e gioire insieme ai neo genitori. Tutto si è svolto senza intoppi, il piccolo è venuto al mondo tra lacrime di gioia e un’emozione “inspiegabile”. La mamma è riuscita a mantenere la calma. Subito dopo lei e il piccolo sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove ad attenderli c’era un’equipe del reparto di ostetricia pronta a prestare le cure del caso.

Per il medico il turno stava per finire, è tornato a casa con una bella esperienza, non capita tutti i giorni di far nascere un bambino in casa. Infermiera e soccorritori avevano appena cominciato la giornata di lavoro, e non poteva iniziare meglio: hanno messo al mondo una nuova vita.