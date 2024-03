Pasqua e Pasquetta in riva al mare: spiagge libere del Brindisino tirate a lucido

BRINDISI - La maggior parte delle spiagge libere del Brindisno sono state tirate a lucido, su disposizione delle amministrazioni comunali, per le festività pasquali. Da nord a sud negli ultimi giorni operatori e mezzi meccanici hanno lavorato ininterrottamente sugli arenili per rendere fruibili e confortevoli le località balneari, per alcune realtà vera e propria risorsa economica. Una buona notizia, quindi, per chi ha in programma di trascorrere le festività pasquali in riva al mare.

Come ormai è abitudine fare, alcune amministrazioni hanno comunicato gli interventi eseguiti sulle pagine social. La promozione dei territori passa anche da Facebook. "È in corso da lunedì 18 marzo la pulizia delle spiagge del nostro litorale. Nei prossimi giorni è inoltre prevista la rimozione della posidonia spiaggiata nel porto di Villanova", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ostuni. Le località balneari più note di competenza del comue di Ostuni sono Rosa Marina, Monticelli, Villanova, Costa merlata, Torre Pozzelle.

"Sembra il paradiso. Ma è solo già iniziata la pulizia spiagge come è giusto che sia. La pulizia spiagge sarà completata la prossima settimana oltre alla programmazione in corso del resto dei lavori nelle marine. La lunga costa di Carovigno vi attende da Pasqua in poi", ha scritto invece Massimo Lanzillotti, sindaco di Carovigno a inizio settimana. Le principali località balneari di competenza del comune di Carovigno sono: Pantanagianni, Specchiolla, Torre Santa Sabina.

"Sono iniziati gli interventi di pulizia dell'arenile nelle marine torchiarolesi. La pulizia viene effettuata mediante raccolta manuale dei rifiuti spiaggiati e vagliatura meccanizzata da Torre San Gennaro a Lendinuso. Ci prepariamo al meglio per il weekend di Pasqua e per la bella stagione". Si legge sulla pagina Facebook del Comune di Torchiarolo, che ha competenza su cinque marine da Torre San Gennaro a località Canuta.

Segni di passaggio di mezzi meccanici nella mattinata di oggi, sabato 30 marzo, anche sulle spiagge della costa nord di competenza del Comune di Brindisi. Pronte per ricevere cittadini e turisti la spiaggia di Giancola, Ex Lido Poste, la spiaggetta di Acque Chiare. Si presenta meno pulito, invece, l'arenile di Cala Mater Domini, i cestini porta rifiuti sono traboccanti e sulla sabbia c'è materiale portato dal mare. Per quanto riguarda Campo Di Mare, marina di competenza del comune di San Pietro Vernotico, al momento non sono stati eseguiti interventi.

Adesso tocca ai frequentatori delle spiagge mantenerle pulite il più possibile, nel rispetto dell'ambiente e della salute. Oltre ai rifiuti portati dal mare, infatti, molti arenili vengono deturpati da azioni di incivili che spesso e volentieri lasciano sulla sabbia involucri di alimenti e bottiglie di bibite.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui