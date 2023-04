Pasqua di solidarietà a Tuturano: donata Tv in Pediatria e libri alla biblioteca

BRINDISI - Pasqua di solidarietà per i bambini e ragazzi delle scuole di Tuturano: nei giorni scorsi sono è stato donato un Televisore 32 pollici al reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi e libri di narrativa alla biblioteca “E.Cosma” di Tuturano, acquistati con il ricavato dei mercatini di Natale. Un’iniziativa resa possibile grazie alla grande collaborazione tra scuola e famiglie che si sono impegnate nella realizzazione e nell’acquisto dei manufatti natalizi. Sono stati raccolti ben 800 euro, oltre alla Tv e ai libri sono stai distribuiti buoni acquisto del valore di 150 euro a tre famiglie del posto ed effettuata una donazione in denaro per i bambini brasiliani di Santo Antonio de Jesus, Bahia.

Nei giorni scorsi la consegna ufficiale della Tv e dei libri. “Ringrazio di vero cuore le scuole di tuturano che si sono impegnate per fornire ai degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi qualcosa che serve per il conforto durante la degenza ospedaliera che, sappiamo bene, è sempre un trauma per tutti i bambini. Qui abbiamo la sala cinema e una sala giochi, avere anche qualcosa in più da fare non può che essere d’aiuto. Grazie soprattutto da parte dei bambini”. Ha commentato il primario di pediatria Fulvio Moramarco a margine della cerimonia di consegna della Tv.

Ringraziamenti anche da Vincenzo Sanapo, uno dei responsabili della biblioteca di Tuturano. “Ringrazio le scuole e bambini libri che con questa donazione arricchiscono la nostra biblioteca. Dedicheremo uno spazio a questi nuovi libri così i piccoli lettori dove si trovano i libri per loro”.

“Con l'emozione nel cuore, per le parole di ringraziamento ricevute da Vincenzo Sanapo, uno dei responsabili della biblioteca, e dal primario Fulvio Moramarco, trascorreremo sicuramente una Pasqua più serena”, commentano gli organizzatori dell’iniziativa solidale.