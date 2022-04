Tutto pronto per la "Pasquetta brindisina": grandi pulizie al parco del Cillarese

BRINDISI - Operatori Ecotecnica e Brindisi Multiservizi a lavoro nel parco del Cillarese per le pulizie di Pasqua: in previsione del grande evento che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 aprile, dedicato a famiglie e comitive di giovani, l'area verde sita alla periferia della città è stata tirata a lucido. Uomini e mezzi a lavoro nella mattinata di oggi, sabato 16 aprile, per eliminare erbaccia e rifiuti di ogni genere in modo da rendere gli spazi confortevoli e senza pericoli. Interventi straordinari anche per ampliare le zone verdi, riqualificata anche l'adiacente pista ciclabile.

Dopo due anni di stop legato alla pandemia da covid-19 la città torna a vivere e la Pasquetta brindisina rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da chi ama il divertimento e lo sport immerso nel verde. Sono in programma gonfiabili per bambini, attività sportiva, musica, animazioni e schiuma party.