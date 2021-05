“Passa da me”: primo singolo per la cantante brindisina Myriana

SAN PANCRAZIO SALENTINO - “Passa da me” è il primo singolo dell’artista emergente Miriana Legari, in arte Myriana, uscito agli inizi di maggio su tutte le piattaforme digitali (Youtube, Amazon Music e Spotify) insieme al relativo videoclip che in pochi giorni ha raggiunto oltre 4500 visualizzazioni.

“Passa da me” è caratterizzato da un ritornello che resta impresso, un tarattatà che rende tutta la canzone una perfetta hit estiva pronta ad accompagnare le serate in spiaggia e tra amici. Ma il brano nasconde un senso molto più profondo, parla delle donne e alle donne, a tutte quelle che per cultura o per condizionamento sociale pensano che la loro felicità possa dipendere da un uomo. Il testo infatti narra la storia di una ragazza come tante che, proprio come è successo a molte in questo periodo, è stanca di vivere in una realtà condizionata dalla pandemia e cerca una via d’uscita rifugiandosi però in un ‘lui’. Ciò fino a che, dopo una serie di inviti puntualmente rifiutati, realizza di non aver bisogno di alcun partner per uscire da quella condizione.

Il singolo rappresenta solo l’ultimo successo di questa ventenne salentina. La passione per il canto, sviluppata a soli tre anni, porta infatti Miriana fin da giovanissima in giro per l’Italia dove partecipa a concorsi di livello nazionale e a programmi televisivi tra cui, i più recenti, A Voice For Music, Tra sogno e realtà e nel 2019. Qui viene inserita tra le sedici voci del team di Sferaebbasta fermandosi a un passo dai Live dopo aver superato Casting e Audition.

Proprio nel 2019 Miriana conosce il sassofonista e insegnante di canto Adriano Patera che diventa suo producer e da qui prende vita l'inedito. Il brano vede il contributo anche della penna artistica di Jay Adam nonché dell’arrangiamento e mixaggio di Sergio Hd mentre per il video e la fotografia la firma è di Luigi di Noi.

“Il lancio del mio primo inedito mi provoca emozioni contrastanti, da una parte un pò di ansia ma dall’altra rappresenta un traguardo che dimostra come con studio, impegno e dedizione si possano raggiungere dei risultati, anche se ci vuole un po’ di tempo. Sono convinta che se si crede in se stessi prima o poi anche gli altri inizieranno a farlo” afferma Myriana “Spero con la mia voce di coinvolgere e raggiungere chi mi ascolta e con questo primo singolo si è avverata parte del mio sogno per cui ringrazio il mio team, la mia famiglia e il mio compagno che da sempre mi incoraggiano e accompagnano in questa avventura”.