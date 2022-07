Club Inner Wheel “Brindisi Porta d’Oriente”: passaggio di consegna fra presidenti

BRINDISI - Sabato 9 luglio scorso si è svolta, presso lo storico Hotel Internazionale, prestigiosamente inserito nella splendida cornice del porto di Brindisi, l’annuale cerimonia del “Passaggio di consegne” del Club Inner Wheel “Porta d’Oriente” che ha visto la tradizionale "Passaggio delle consegne" fra la presidente uscente Cagnazzo Lamberti Aloisia e la presidente Mirella Tondo che sarà in carica durante l’anno sociale 2022/2023.

Con orgoglio ed emozione la Past president, Aloisia Lamberti, ha esposto alcuni service ed eventi a carattere sociale e culturale, portati a termine durante il suo mandato di presidenza: i due Service dal titolo “Magia del Natale” e “ Calze della Befana per i figli dei detenuti”, il progetto “Policoro” e l’evento “Moda in scena: donne e impresa, passione, stile e colori”.

La piacevole serata si è svolta in un clima di serena amicizia e di forte motivazione, da parte delle socie, ad impegnarsi al fine di supportare la nuova Presidente nel realizzare service e progetti in linea con l’interessantissimo argomento dal titolo “Fate Meraviglie”, tema stabilito per l’anno sociale 2022/2023 dalla presidente internazionale e sostenuto dalla Governatrice incoming Elena Sanpaolo Antonacci, graditissima ospite della manifestazione.

La presidente Mirella Tondo, dopo aver ringraziato i presenti, ha esposto le linee programmatiche che intende seguire durante l’anno sociale che la vedrà alla guida del Club Inner Wheel “Brindisi Porta d’Oriente”. “L’impegno di tutto il club” - sostiene la nuova presidente - “sarà rivolto ad approfondire le tematiche sulla violenza rivolta alle donne, sulla solitudine delle persone in condizioni di fragilità e sulla salute di alcune categorie di popolazione. Inoltre, ci adopereremo affinché vengano attivati importanti progetti a carattere culturale in difesa ed a tutela dell'ambiente".

"Tutte le iniziativeche si intende promuovere saranno occasione per favorire rapporti e collaborazioni costruttive con le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio brindisino. Si è certi che tutte le meravigliose attività che il Club intende intraprendere troveranno a condivisione ed il coinvolgimento di tutte le socie, altamente motivate a lavorare insieme in un clima di serenità ed armonia".