Passeggiata gastronomica a Mesagne: la “Città dal cuore antico”

MESAGNE - “Città dal cuore antico”, è così che viene definito Mesagne, uno dei paesi del Brindisino che conserva ancora tracce di barocco pugliese su edifici privati e religiosi, caratterizzato dalla presenza del Castello Normanno Svevo e dalla cinta muraria quattrocentesca su cui tuttora si aprono due porte: Grande e Nuova. Una definizione, quella “romantica” che viene dalla particolare forma del centro storico: a cuore.

E il centro storico è anche il cuore della movida. Per chi vuole trascorrere una serata tra buon cibo, arte e musica non può non passare da questa cittadina Messapica dalla bellezza sorprendente.

Ricca di monumenti ed edifici antichi, conta anche 20 chiese, una villa comunale, un moderno parco giochi, un parco archeologico, un teatro comunale con la facciata in stile neoclassico risalente alla fine dell’800 e diverse aree naturali.

Ma grazie a imprenditori e ad amministrazioni lungimiranti che hanno creduto nel riscatto di un paese per troppo tempo segnato da vicende legate alla criminalità, oggi Mesagne rappresenta uno dei paesi più frequentati dell’entroterra Brindisino.

La passeggiata tra le viuzze che compongono il centro storico, racchiuso tra le due porte diventa un momento di piacevole sorpresa.

Tutte pullulano di locali che offrono ogni genere di prelibatezza: dalla carne al pesce passando per la pizza, la piadina, la patata farcita, il gelato e molto altro. Tutti i palati vengono accontentati, anche quelli “intolleranti”.

Il popolo della notte, le famiglie con bambini, le comitive di giovani a Mesagne non si annoiano. I turisti nemmeno. Anzi possono restare incantati da tanta bellezza: tavolini all’aperto ai piedi dell’arte barocca, installazioni di luminarie che regalano romantici giochi di luce, concertini agli angoli delle strade, e in questa estate segnata dall’emergenza sanitaria, anche dai balconi. Piazze addobbate con vero gusto, curate in ogni dettaglio dove mangiare una pizza con gli amici, o un primo a base di pesce, un arrosto di carne o un hamburger diventa un’esperienza magica. Provare per credere.