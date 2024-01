Giornalista morta in casa: la figura del "politico locale" ed i dubbi sull'assunzione al Comune

FASANO - Il silenzio assordante della politica fasanese sulla morte della giornalista Patrizia Nettis è stato interrotto nella giornata di oggi (17 gennaio) dal consigliere comunale Leonardo Deleonardis. L'esponente del gruppo "Con" ha depositato un'interrogazione in vista del prossimo Consiglio comunale, scelta poi sostenuta dai seguenti consiglieri comunali di minoranza: Donatella Fanizzi, Laura De Mola, Lello Di Bari, Mario Schena e Antonio Scianaro.

Il tema dell'interrogazione si rifà alla necessità di ristabilire l'ordine politico a margine delle indagini in corso sulla scomparsa - sempre più torbida ed intrisa di mistero - dell'addetta stampa del Comune di Fasano, avvenuta il 29 giugno 2023.

A seguito delle relative indagini è emersa la figura di un noto politico locale (non indagato) che avrebbe avuto una relazione con la donna e che una sera avrebbe litigato animatamente per strada con la stessa.

L'opposizione di Fasano alza la voce

"Quello che davvero fa male alla nostra intelligenza è la retorica del tanto il politico non è indagato, quindi andiamo avanti" ha scritto in un comunicato il consigliere Deleonardis, manifestando la necessità di fare maggiore chiarezza su questo aspetto.

"Stando alle notizie di stampa, risulterebbero ancora poco chiare le circostanze che hanno condotto all’assunzione della giornalista Nettis in qualità di responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Fasano tramite pubblico concorso - si legge, invece, in una nota fatta pervenire dai consiglieri di minoranza -. Non possiamo assolutamente accettare, e questo lo sottolineiamo in maniera convinta, di essere additati quali 'omertosi e complici del silenzio', in merito ad una vicenda così drammatica che ha riguardato la scomparsa di una nota professionista, donna e madre, alla cui memoria si deve senza dubbio la chiarezza dei fatti accaduti in primis e, non di meno conto, l’assunzione di responsabilità da parte di una classe politica locale che può e deve collaborare alle ricerca di qualsivoglia verità”.

La ricostruzione dei fatti

Lo scorso 29 giugno il corpo della 41enne originaria di Gioia del Colle (Bari) fu trovato privo di vita all’interno della sua abitazione nel centro storico di Fasano, città dove da qualche tempo viveva e lavorava. Si parlò subito di suicidio e dunque la vicenda sin dalle battute iniziali è stata trattata con grande delicatezza. Ma la famiglia Nettis non ha mai creduto a questa ipotesi: Patrizia era una donna carica di vita, una sportiva che amava il suo lavoro e madre di un bambino. Pochi giorni prima della sua morte, i social media documentavano scatti in cui lei compariva sorridente mentre era intenta a partecipare ad una manifestazione sportiva.

La successiva apertura delle indagini da parte della Procura di Brindisi, condotte dalla Compagnia carabinieri di Fasano, hanno comportato l'iscrizione al registro degli indagati per un imprenditore fasanese. L'uomo è indagato per atti persecutori e istigazione al suicidio. Anche lui sarebbe stato presente durante il litigio tra la donna ed il politico. Con quest'ultimo avrebbe scambiato alcuni messaggi. Inoltre, poco prima del ritrovamento del cadavere avrebbe inviato alla donna un messaggio controverso: "Rispondimi se no butto giù il portone". Nel mezzo c'è il mistero del computer della giornalista, prima scomparso e poi magicamente riapparso nell'ufficio comunale per lei predisposto.