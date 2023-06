Bombe d'acqua, Pd: "Più agenti di Polizia Locale per una città più sicura"

BRINDISI – Dopo gli enormi disagi causati dal nubifragio abbattutosi giovedì mattina (15 giugno) sulla città, Il Pd di Brindisi chiede l’implementazione del personale in servizio presso il comando di Polizia Locale di Brindisi. Lo fa attraverso una nota in cui chiede di attuare una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale uscente, su proposta dello stesso Pd. Tramite quel documento si chiedeva “la possibilità di prevedere nel redigendo bilancio previsionale 2023 l’assunzione di nuove unità di agenti di polizia locale attingendo dall’apposita graduatoria del Comune di Brindisi, in corso di validità”.

“I recenti fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito Brindisi - si legge nel comunicato - hanno evidenziato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, un potenziale pericolo per l’incolumità dei cittadini. Questi eventi rappresenteranno purtroppo sempre più la 'normalità’”. “Gli allarmi lanciati da esperti e organizzazioni mondiali sulle cause di tali fenomeni - si legge ancora nella nota - sono stati tantissimi ed è una tema che va approfondito e affrontato con massima urgenza”.

“L’emergenza di qualche giorno fa a Brindisi possiamo dire, con assoluta certezza – prosegue il Pd - non ha avuto un epilogo drammatico grazie al lavoro coordinato delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno messo in sicurezza zone pericolose e aiutato tanti cittadini in difficoltà. Per la polizia locale di Brindisi, non si può e non si deve trascurare il fatto che, seppur con risorse economiche limitate e con personale ridotto ai minimi termini, sono riusciti a garantire un presidio di sicurezza in città proprio durante l’emergenza meteo. Donne e uomini a cui si chiede più del massimo e che continuano con abnegazione a lavorare anche con turni massacranti”.

Per questo il Partito Democratico aveva chiesto e ottenuto con una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale uscente, la possibilità di prevedere nel redigendo bilancio previsionale 2023 l’assunzione di nuove unità di agenti di polizia locale attingendo dall’apposita graduatoria del Comune di Brindisi, in corso di validità.

“Non ci interessa alcuna primogenitura - fa sapere il Pd - e per questo ci appelliamo al sindaco Marchionna ed alla maggioranza, di cui una parte importante ha sostenuto la mozione, affinché si possa dare seguito all’indirizzo del consiglio comunale e prevedere nel piano di fabbisogno di personale 2023 allegato al bilancio, l’assunzione di nuovi agenti”.

“Le condizioni economiche finanziarie del Comune di Brindisi sono risapute e impongono delle scelte ma crediamo che sulla sicurezza dei cittadini non ci debbano essere tentennamenti o compromessi al ribasso”.