Pd: "Grazie a Mattarella per aver scelto Brindisi come location per cena inaugurale del G7"

BRINDISI - Il Partito Democratico di Brindisi esprime il più sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua visita a Brindisi e per aver scelto la nostra amata città come location per la cena inaugurale del G7.

"Questa decisione ha rappresentato un momento di grande prestigio per Brindisi, ponendola al centro dell'attenzione mondiale ed esaltando le sue eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche. In particolare, siamo orgogliosi di come Brindisi sia stata capace di mostrarsi in tutto il suo splendore. Il Castello Svevo, sapientemente valorizzato dalla Marina Militare per l'occasione, ha offerto uno scenario incantevole e suggestivo, mentre il porto, impreziosito dalla presenza della nave Palinuro, ha rappresentato un simbolo della nostra tradizione marittima e della nostra apertura al mondo". Si legge in una nota.

"Vogliamo esprimere il nostro profondo apprezzamento al Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, al Questore Giampietro Lionetti, al Comandante della Polizia Locale Antonio Orefice e a ogni singolo operatore delle Forze impegnate nel garantire la sicurezza dell’evento. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Reggimento San Marco della Marina Militare, Brigata Pinerolo dell’Esercito e Polizia Provinciale e Locale hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza del vertice. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità, l'evento si è svolto senza intoppi, permettendo al contempo l'espressione pacifica delle voci di dissenso, in un perfetto equilibrio tra sicurezza e democrazia".

"Questo evento ha dimostrato ancora una volta la capacità di Brindisi di accogliere eventi di rilevanza internazionale, mettendo in luce le straordinarie potenzialità della nostra città. Desideriamo sottolineare, infine, il grande impegno dei cittadini, che, ancora una volta, hanno dimostrato di saper sostenere piccoli sacrifici nella piena consapevolezza che lo storico evento rappresentava una straordinaria occasione di crescita di immagine e sviluppo turistico ed economico del territorio. Il Partito Democratico di Brindisi è fiero di questo successo collettivo e continuerà a lavorare con impegno per valorizzare la nostra città e renderla sempre più protagonista sulla scena internazionale".

