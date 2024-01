Pedalando alla scoperta di Torchiarolo: il tour in bicicletta

TORCHIAROLO - Arci Brindisi, in collaborazione con il Comune di Torchiarolo e Madera Bike, Pro Loco Torchiarolo, "vi invitano a partecipare a un entusiasmante ciclo tour che partirà dalla suggestiva piazza Castello del comune. L'evento è organizzato in collaborazione con gli ospiti del progetto Fami msna di Torchiarolo, che guideranno questa straordinaria escursione in bicicletta", si legge in un comunicato.

Il tour inizierà mercoledì 3 gennaio alle ore 10:00 dalla piazza Castello, "un luogo ricco di storia e atmosfera, pronto a diventare il punto di partenza di un'avventura ciclistica indimenticabile. Gli ospiti del progetto Fami msna, con il loro coinvolgimento unico, guideranno il gruppo attraverso i punti più importanti di Torchiarolo, arricchendo l'esperienza con racconti personali e storie uniche", prosegue la nota.

Il programma prosegue così: "L'itinerario attraverserà le vie del comune, offrendo ai partecipanti un'opportunità unica per esplorare la bellezza del territorio. La pedalata si concluderà alle 12:00 presso la Casa del Pellegrino a Valesio, dove gli aromi dei cibi provenienti da tutto il mondo si mescoleranno alle note coinvolgenti del dj Diego Quarta. Un invito caloroso a tutti: unitevi a noi per questa avventura ciclistica che celebra la comunità, la diversità e il piacere di esplorare insieme. Non mancate!".