“Bimbimbici”: un’allegra pedalata in città, dal lungomare al parco Cillarese

BRINDISI - Domenica 12 maggio 2024 si svolgerà a Brindisi come in altre numerose città italiane l’evento nazionale Fiab Italia “Bimbimbici”. La manifestazione che si concretizzerà in una allegra pedalata, in sicurezza, lungo le vie cittadine è rivolta principalmente a bimbi delle scuole primarie e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, ma aperta a tutti i cittadini. Un’opportunità per pedalare insieme.

Si partirà alle ore 9 nella zona della Guardia Costiera, si costeggerà il lungomare Regina Margherita e attraversando l’interno della stazione navale ai piedi del Castello Svevo si raggiungerà il Parco del Cillarese per fare una merenda (che ognuno porterà da casa) resa più piacevole dalle tante associazioni che assieme a Fiab animeranno la mattinata di festa. Le registrazioni on line con la compilazione del modulo sono già partite nelle scuole con la formula del registro digitale. Ai primi 250 bambini iscritti verrà consegnato un dono dalla Coop.

La scuola più numerosa riceverà un premio ricordo della Fiab Brindisi, come riconoscimento per la scelta virtuosa di mobilità sostenibile. Accompagneranno i partecipanti un equipaggio della Croce Rossa di Brindisi. Sono state invitate tutti gli Istituti Comprensivi.

L’evento ha ricevuto nelle scorse edizioni nazionali il patrocinio Sip (Società Italiana di Pediatria) il cui presidente si è espresso sottolineando che

“andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la

sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’ infanzia”. Il Comune di Brindisi ha concesso il patrocinio.

