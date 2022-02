Torre Santa Susanna: il comandante Campo va in pensione

TORRE SANTA SUSANNA - Il Luogotenente (carica speciale) Angelo Campo, per sei anni a capo della stazione carabinieri di Torre Santa Susanna, è collocato in pensione dopo 37 anni e 4 mesi al servizio dell'Arma. Il comandante Campo fu uno dei primi ad accorrere sul luogo della strage di Capaci, quando appena brigadiere era in servizio a Palermo. Questa esperienza lo ha segnato nell'animo. “Un grazie sincero per quello che ha fatto in difesa della cittadina torrese e dei cittadini onesti”: questo il tenore, come rimarcato anche dal quotidiano online La Voce, dei messaggi che gli sono giunti da tanti cittadini che hanno apprezzato le sue doti umane e di carabiniere.