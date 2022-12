Il vigile del fuoco Coppola va in pensione: tanti successi con il Gruppo sportivo Carrino

BRINDISI - E’ arrivato il giorno della pensione per Antonio Coppola, capo reparto dei vigili del fuoco in forza al comando provinciale di Brindisi. Coppola è entrato a far parte della famiglia dei vigili del fuoco come vigile volontario ausiliario con il 91° corso dal 1° ottobre 1981, sino al 1° settembre 1982; ha svolto successivamente anche attività come vigile volontario discontinuo.

Da vincitore di concorso pubblico, è stato nominato nel 1987 Vigile del Fuoco permanente, con prima assegnazione al Comando dei Vvf di Milano, per quasi 5 anni, dove ha partecipato a molteplici micro e macro emergenze, per poi essere trasferito nell’agosto 1991 al comando Vvf di Brindisi.

Ha prestato la propria opera, in zone colpite da alluvioni, come l’emergenza che ha colpito nel 1988 la regione Lombardia in Valtellina in qualità di componente della squadra di 1° intervento. E’ stato inviato in missione presso le zone colpite dal terremoto dell’Umbria e Marche nel 1998. Nel 2009 a L’Aquila per il terremoto che ha colpito la popolazione dell’Abruzzo.

Dopo il passaggio di qualifica a Capo Squadra, avvenuto nell'anno 2004, ha prestato servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Napoli per quasi 5 anni, in seguito per circa 4 anni nel Comando Lecce, successivamente a svolto la mansione di Capo turno presso il Distaccamento di Ostuni. Nel 2018 ha raggiunto l'apice della carriera, passando da Capo Squadra a Capo Reparto.

Dipendente del Corpo Nazionale per poco più di trentasei anni, Coppola ha dimostrato grande passione e senso del dovere altruismo. Di seguito si riporta un breve riepilogo dell’attività svolta in ambito del gruppo sportivo: dal 1995 fino al 2003 è stato nominato coordinatore di tutto il Gruppo Sportivo delle varie

sezioni (calcio, ciclismo, podismo, basket e canottaggio); dal 1995 ad oggi riveste la carica di Direttore Tecnico, Allenatore e Responsabile della sezione Canottaggio, dove nell’arco di tutti questi anni ha portato i colori del Gruppo sportivo Carrino, dei vigili del fuoco di Brindisi ad essere protagonisti nei campionati italiani vincendo ben 28 titoli di Campioni D’Italia e molte medaglie a livello Internazionale, portando alcuni atleti Vvf in nazionale Juniores partecipando a vari Campionati del Mondo;bnel 2022 dopo aver vinto 4 titoli italiani nelle categorie Senior, Juniores e Master Maschili, un equipaggio societario con gli atleti Centonze Nicola e Palazzo Matteo, è stato convocato dalla Fic per partecipare ai Campionati Mondiali tenutosi a Saundersfoot (Galles) giungendo ai quarti di finale.

Coppola è stato più volte convocato dalla FIC come allenatore della nazionale italiana, delle categorie Juniores e Pararowing, ha ricoperto la carica di collaborate FIC per 2 quadrienni fino al 2008 del settore Pararowing, collaborando alla qualificazione degli equipaggi delle paralimpiadi di Rio. Lo stesso è stato Coordinatore Tecnico Regionale per 12 anni, 3 quadrienni fino al 2008.

Attualmente riveste la carica di Consigliere Regionale del Comitato di Puglia e Basilicata. Il ruolo di Direttore Tecnico dello storico Gruppo Sportivo “F. Carrini”, fiore all’occhiello del Comando di Brindisi e di tutto il Corpo Nazionale, rappresentano solo una minima parte dell’amore e della dedizione che lo stesso ha profuso per il bene dello Sport all’interno del Corpo nazionale. I successi del Gruppo sportivo, negli anni, hanno costituito il valore aggiunto che il Comando di Brindisi vanta a livello nazionale.