Carabinieri: in pensione il luogotenente Antonio Giaimis

E’ arrivato il giorno della pensione per il luogotenente Antonio Giaimis, per decenni al servizio dell’Arma dei carabinieri. Il comandante della Legione Carabinieri Puglia, generale di Corpo d’armata Detalmo Mezzavilla, ha omaggiato Giaimis con una lettera di commiato in cui si rimarcano le “qualità morali e professionali delle quali ha dato prova”. “Testimoniano il suo passato – si legge nella lettera – le lusinghiere attestazioni caratteristiche ed i vari riconoscimenti, fra cui la nomina a cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, la Croce d’oro con torre per anzianità di servizio, la medaglia commemorativa Nato per il servizio prestato in Bosnia, la medaglia della “Gendarmeria nacional Argentina” ed il nastrino di merito per l’emergenza Covid.