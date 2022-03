Polizia Locale di Brindisi: in pensione il commissario superiore Doretto Giordano

BRINDISI – Dopo 38 anni di onorato servizio, è arrivato il momento della pensione per il commissario superiore Francesco, da tutti noto come Doretto, Giordano, volto noto del comando di Polizia Locale di Brindisi. Entrato in servizio nel 1984 come vigile urbano, per 20 anni ha fatto parte della pattuglia di motociclisti.

Fra il 1999 e il 2000 fu il protagonista di una campagna comunicativa, ribattezzata “Mettiamo la testa a posto”, grazie alla quale i giovani brindisini iniziarono finalmente a calzare il casco. Negli ultimi 12 anni ha operato nel settore “Edilizia e ambiente”, contrastando gli abusi edilizi perpetrati nel territorio. Il suo primo comandante è stato Michele Salerno, seguito da Tito Ragusa, Teodoro Nigro e Antonio Orefice. Ieri (lunedì 28 febbraio) il suo ultimo giorno di lavoro.