Festa della donna: gardenie e ortensie contro la Sclerosi multipla

Torna l'appuntamento con "Gardensia", l'iniziativa dell'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per combattere la sclerosi multipla. L’appuntamento nelle piazze italiane è per sabato 4, domenica 5 e l’8 marzo per la Giornata Internazionale della donna, nel Brindisino le piazze coinvolte sono: Brindisi, Torre Santa Susanna, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Torchiarolo e San Vito dei Normanni. Si potranno acquistare Gardenie o Ortensie.

A Sanremo anche Chiara Francini, ambasciatrice Aism ha portato con sé gardenie e ortensie per ricordare l’appuntamento di Gardensia di Aism: "I fiori sono una straordinaria manifestazione di vita e di bellezza. Il fatto che “Gardensia” sia uno dei simboli di Aism e il fatto che io quest’anno anche io sia stata un po’ come un fiore tra i fiori nel Festival di Sanremo mi ha fatto sentire molto giusta e al posto giusto. Io, che ho sempre la tendenza a sentirmi fuori posto, per una volta, portandomi nel cuore tutte le persone con sclerosi multipla e la loro voglia di vita, ho sentito quel palco come il posto giusto".

Promossa da Aism, “Bentornata Gardensia”, che si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica in tutte le piazze italiane. I volontari ricordano a tutti il valore della manifestazione, attraverso la quale invitano a scegliere una pianta di gardenia o una di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla anche per garantire risposte di cura, di assistenza e di supporto a tutte le persone con Sm e patologie correlate.

E già possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, chiamando la sezione provinciale Aism di Brindisi al numero 0831528030 dal lunedì al venerdì.

Queste le piazze

Brindisi: 3 -4 -5 Marzo e 8 marzo Piazza Vittoria; 4-5 Marzo Santuario di Jaddico

Torre Santa Susanna: domenica 5 Marzo in Piazza Umberto I

Erchie: domenica 5 marzo in Piazza Umberto I

Francavilla Fontana: sabato 4 e domenica 5 marzo piazzale Chiesa del Carmine

Latiano: domenica 5 marzo piazzale stazione

Torchiarolo: domenica 5 marzo Chiesa Madre di Maria S.S.Assunta

San Vito Dei Normanni: sabato 4 e domenica 5 marzo Chiesa S. Maria Della Vittoria