Un percorso turistico quadriennale: l'Iiss "Ferdinando" si candida alla sperimentazione

MESAGNE - Il collegio dei docenti e il Consiglio di istituto dell’Iiss Epifanio Ferdinando di Mesagne hanno deliberato a favore di una candidatura all’Avviso del Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale. Il tema è quello della sperimentazione di un percorso quadriennale del settore "Turismo" del tecnico economico. L'intento, invece, è quello di valorizzare i talenti degli studenti e completare e diversificare l’offerta formativa, promuovendo l’avvicinamento degli alunni al mondo del lavoro.

Il dirigente scolastico Mario Palmisano Romano ha affermato che “il turismo è un settore strategico per il nostro territorio ed è una delle maggiori forze trainanti dell’economia, e - con il duplice sguardo rivolto sia a ciò che chiedono i genitori e gli studenti, sia alle esigenze del mondo del lavoro - abbiamo sentito la responsabilità di candidare la nostra scuola a questa sperimentazione. Siamo consapevoli che non si tratta solo di completare in quattro anni il percorso scolastico - prosegue il dirigente scolastico - ma di riprogettare un nuovo percorso di studi in rete con la Fondazione Its della Puglia per l’Industria dell’ospitalità e del Turismo Allargato, con il Comune di Mesagne, con enti di formazione, con aziende e con esperti del settore. Una scelta di un modello scolastico innovativo per stare al passo con un mondo in continua evoluzione”. Nei prossimi giorni il ministero dell’Istruzione e del merito si esprimerà sugli esiti della candidatura.