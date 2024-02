“Peregrinatio Mariae, un angolo di Lourdes tra noi”: la statua della Madonna a Brindisi

BRINDISI – Toccherà anche Brindisi la “Peregrinatio Mariae”, il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes partito a settembre scorso dalla Campania e organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi, l’Unione nazionale italiana che si occupa di trasporto ammalati a Lourdes e nei santuari internazionali. Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio sarà la volta di Brindisi. Si tratta di un pellegrinaggio che interessa le varie sezioni Unitalsi regionali dislocate sul territorio nazionale che si concluderà a marzo prossimo. Un momento importante, quindi, per la comunità religiosa del Brindisino. Il tema è “Peregrinatio Mariae, un angolo di Lourdes tra noi”.

Il programma

Giovedì 22 febbraio attorno alle ore 20 il simulacro di Maria giungerà a Brindisi in motovedetta della Capitaneria di porto. Dalla Scalinata Virgilio partirà la processione “Aux Flambeaux” che si snoderà per le vie del centro cittadino e si concluderà in Cattedrale, dove ci sarà la veglia presieduta da mons Giovanni Intini. La statua sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno raccogliersi in preghiera tutta la notte.

Venerdì 23 febbraio, alle 7.30 si svolgerà la Santa Messa presieduta da don Mimmo Roma. Alle 8.45 la statua verrà portata presso la casa circondariale sita in via Appia. Successivamente la Madonnina sarà portata presso l'ospedale Perrino dove ci sarà l'atto di affidamento presieduto da monsignor Giovanni Intini. Nel pomeriggio partirà per Oria.

La storia di Unitalsi

La storia dell’Unitalsi inizia nel 1903, quando Giovanni Battista Tomassi, un giovane nobile 23enne, si reca in pellegrinaggio a Lourdes con l’associazione. Figlio dell’amministratore dei Principi Barberini, era affetto da una grave forma di artrite deformante irreversibile che lo costringeva in carrozzella da quasi dieci anni.

“Molto sofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla Chiesa. Tomassi chiese di parteciparvi con una precisa intenzione: giungere dinanzi la grotta di Massabielle e, qualora non avesse ottenuto la guarigione, togliersi la vita con un gesto clamoroso”. Si legge sul sito internet Unitalsi.

“Ciò nonostante, appena giunto alla Grotta, luogo in cui l’Immacolata apparve a Santa Bernardette, Gian Battista Tomassi venne colpito dalla presenza dei volontari, mentre aiutavano i malati ad entrare nella Grotta di Massabielle. In quel momento, percepì un profondo senso di sollievo e di serenità che solo la condivisione della sofferenza e la consolazione amorevole possono donare. Così, se al momento della partenza la sua intenzione coincideva con il voler togliersi la vita, al momento del rientro, chiese di parlare con il direttore spirituale del pellegrinaggio, il vescovo mons. Radini Tedeschi, al quale consegnando la pistola, disse: ‘Ha vinto la Madonna. Tenga, non mi serve più! La Vergine ha guarito il mio spirito’. Ed aggiunse: ‘Se Lourdes ha fatto bene a me, farà bene a tanti altri ammalati’. Insieme al vescovo era presente un giovane sacerdote, don Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII. Fu proprio davanti a loro che Tomassi confidò il desiderio di voler fondare una specifica associazione: L’Unitalsi”