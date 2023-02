Perrino, al Centro trasfusionale primi prelievi di sangue multicomponent

BRINDISI - Per la prima volta al Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi sono stati effettuati prelievi di sangue multicomponent in eritroplasma plt aferesi. Questa tecnica consente di ottenere in una sola seduta aferetica globuli rossi, plasma e piastrine, ottimizzando il processo della donazione che in questo modo da un singolo donatore ricava tre prodotti utilizzabili per diversi scopi.

L'eritroplasma plt aferesi si effettua usando separatori cellulari che, adeguatamente impostati, permettono la raccolta simultanea di emocomponenti da un singolo donatore. Antonella Miccoli, direttrice del Centro, ha spiegato che i potenziali donatori devono avere dei requisiti di idoneità specifici: età compresa tra 18 e 60 anni; emoglobina superiore ai 13.5 g/dl per gli uomini e ai 12.5 per le donne; peso maggiore di 60 kg. Il volume complessivo degli emocomponenti raccolti ammonta in 435 ml di plasma, 223 ml globuli rossi e 280 ml di piastrine.

“Questa nuova tecnica - spiega Miccoli - non è un'alternativa alla donazione tradizionale ma può rappresentare una strategia attraverso la quale raggiungere l'autosufficienza del sistema trasfusionale locale. Colgo l’occasione per ringraziare le forze armate che continuano a sostenerci con le donazioni, insieme ai cittadini che si presentano al Trasfusionale, anche a nome degli oltre 150 talassemici che hanno bisogno di quattro unità di sangue al mese”.