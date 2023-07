Perrino, climatizzatori fuori uso, l'Asl di Brindisi: "Siamo al lavoro per ripristinarli"

BRINDISI - Nella prima settimana di luglio si era verificato un guasto ai gruppi frigo che aveva causato un blocco nell’impianto di climatizzazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. D’intesa con la direzione strategica, l’Area Tecnica ha stabilito di procedere al noleggio di tre grosse macchine per sostituire con urgenza quelle andate in avaria.

I gruppi sono stati installati e attivati in pochi giorni con l’avvio delle operazioni di taratura utili al corretto funzionamento Durante il riavvio si sono verificate rotture discontinue e isolate nei tubi a causa della vetustà cui sono seguiti interventi immediati di riparazione delle canalizzazioni. Nella giornata di ieri (sabato 15 luglio) si è verificata, inoltre, una interruzione della linea elettrica in tutto il Perrino con distacchi continui per problemi imputabili al gestore della fornitura.

I lavori sono in corso senza sosta, nel frattempo nei reparti in cui si è verificata l’interruzione del funzionamento dell’impianto di climatizzazione sono stati messi a disposizione condizionatori portatili come soluzione temporanea. Recita un comunicato Asl: "La direzione strategica si scusa per il disagio causato a degenti e operatori, assicurando che si sta facendo il possibile per riportare tutto alla normalità".