Personale del Comune di San Pietro Vernotico, Cgil: "Ristabilire il clima di serenità"

SAN PIETRO VERNOTICO - Riceviamo e pubblichiamo una nota di Luciano Quarta, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Brindisi sulle criticità che si registrano nel Municipio di San Pietro Vernotico riguardo al personale dipendente. Si tratta di problemi che riguardano la carenza di personale, la mancanza di valorizzazione dello stesso e l'attribuzione ai dipendenti di responsabilità che non gli competono. Quarta, che da gennaio scorso si occupa della categoria del Pubblico impiego per la Cgil, precisa che le situazioni che si vivono nel Municipio sampietrano sono comuni alle altre realtà simili.

Posto che la Funzione Pubblica Cgil di Brindisi non intende entrare in dinamiche di politica cittadina, riteniamo non rimandabile entrare nel merito riguardo le questioni inerenti al personale del Comune di San Pietro Vernotico dato che abbiamo incentrato la nostra azione, su tutto il territorio, sulla valorizzazione delle persone che lavorano nel Pubblico.

Ho personalmente incontrato durante la campagna elettorale presso la Cgil le compagini dei canditat@ alla carica di Sindac@ e proprio in quelle occasioni, per il mio ruolo di rappresentanza del Pubblico Impiego, ho manifestato le perplessità in merito alla gestione del personale nella maggior parte dei Comuni della Provincia e quindi anche di San Pietro Vernotico, chiedendo maggiore attenzione per coloro che sono linfa vitale affinché un'amministrazione riesca ad operare in maniera efficace ed a raggiungere gli obiettivi per il bene della comunità.

Le persone che lavorano per l'Ente sono il più importante patrimonio dell’Amministrazione, ne costituiscono la forza, l’efficacia, l’intelligenza, la reputazione e la prospettiva. Questo avviene però quando vi è il pieno coinvolgimento, ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione e di sicuro non avviene creando tensione.

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto delle libertà e della dignità della persona, questo per svolgere le proprie funzioni in un contesto che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato.

Questo non vuol dire che ogni lavoratrice ed ogni lavoratore non abbia degli obblighi, anzi. Soprattutto nei rapporti interpersonali è tenuto a contribuire alla promozione e al mantenimento di un ambiente e di una organizzazione del lavoro che siano ispirati e fondati su principi di correttezza, libertà, dignità ed uguaglianza.

Come Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil di Brindisi stigmatizzo ogni presunto addebito al personale di lacune passate e di eventuali difficoltà future e mi metto a disposizione sin da subito della nuova amministrazione, come già fatto in passato con le altre amministrazioni, affinché si possa ristabilire il clima di serenità necessario sia al personale sia al buon funzionamento dell'Ente, con il principio per cui degli amministratori che hanno a cuore il benessere dei dipendenti, hanno a cuore il benessere dell'intera comunità.