"Il personale sanitario è allo stremo, noi pensiamo ai pazienti: così rischiano la vita"

BRINDISI - Il colpo arriva dove fa più male. E quando si parla di salute fa sempre male. Arriva da chi la materia la maneggia ogni giorno: il personale sanitario. Ed è per questo che fa male due volte. Il messaggio è accorato e devastante: a causa delle gravissime carenze d'organico, il paziente rischia potenzialmente ogni giorno la vita negli ospedali e nelle strutture del Brindisino. Per questo motivo la Fials, congiuntamente con la federazione Cimo-Fesmed a cui aderiscono Anpo, Ascoti, Cimop e con Anaao Assomed, ha proclamato lo stato d'agitazione contro l'Asl di Brindisi. Ma il bersaglio è anche la politica locale, responsabile della desertificazione dell'offerta sanitaria in terra di Brindisi.

I pazienti toccano con mano ogni giorno quanto accade, ma sono solo tessere. Il mosaico, il quadro d'insieme lo forniscono oggi Arturo Oliva, Giuseppe Carbone e Salvatore Minniti, durante una conferenza stampa. E questo quadro è sconfortante, oltre che pericoloso, loro ci tengono a precisarlo. Il cittadino si "sfoga" quotidianamente con il front office, con chi si rapporta direttamente: medici, infermieri, personale sanitario. Le colpe però vanno ricercate altrove. Se il personale fa turni massacranti, di certo le responsabilità sono dell'azienda e della politica. Pronunciano queste frasi senza timore di una smentita. I fatti sono la cosa più ostinata al mondo, diceva il romanziere russo Bulgakov. E questi sono fatti.

Un aneddoto, occorso ad Arturo Oliva (segretario Cimo-Fesmed, nonché presidente dell'Ordine dei Medici di Brindisi), è illuminante. A Torino lui e gli altri passeggeri di un volo hanno dovuto aspettare ore in aeroporto: il pilota aveva raggiunto il monte-ore, dunque per l'incolumità e la sicurezza altrui, non poteva volare. Eppure chirurghi, medici, infermieri nel Brindisino sforano quel monte-ore praticamente ogni settimana. A dare il "la" ci pensa però Giuseppe Carbone (Fials): "La direzione strategica qui fa acqua da tutte le parti, il personale è stressato e non è nelle condizioni di assicurare l'assistenza. E infatti noi siamo qui perché siamo preoccupati per i cittadini", ha esordito Carbone.

Una stoccata arriva, sempre da Carbone, alle sigle che non hanno aderito. Poi, "vogliamo svegliare la politica, che dorme". Per il segretario Fials il nuovo ospedale Monopoli-Fasano - definito "del sud Barese", altro che brindisino - sarà la tomba dell'ospedale di Ostuni, di quello di Francavilla e rischia anche il Perrino. Sulla stessa linea Salvatore Minniti (Anaao Assomed), che punta sulla "lotta con la sanità privata", che vince a mani basse. "Noi difendiamo i pazienti e il sistema sanitario nazionale, che è universale", chiosa. Dopotutto, la grave carenza d'organico parte proprio da qui, non solo a Brindisi. "Noi formiamo il personale, che poi va all'estero", aggiunge Minniti.

"I risultati raggiunti e sbandierati dall'Asl vengono dall'abnegazione del personale", spiega Oliva, che poi sciorina una lunga teoria di problematiche che interessano diversi reparti. Il personale è gravato da un forte stress da lavoro, a causa delle condizioni e dei turni. Per spiegare la situazione Oliva parla di "creatività amministrativa" da parte dell'Asl, che porta a situazioni difficili per il personale sanitario, dunque per i pazienti. Il danno da stress da lavoro correlato colpisce medici e infermieri del Brindisino, aggiunge Oliva. E la poca lucidità non è mai auspicabile, quando si parla di sanità. Il medico, l'infermiere, non può fare come quel pilota a Torino. Anche se ha raggiunto il monte-ore e il fisico lancia segnali inequivocabili, lui in sala operatoria ci deve andare comunque. Tanto i politici e gli amministratori non hanno di questi problemi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.