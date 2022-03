Ostuni, riapertura santuario di San Biagio: petizione raccoglie 350 adesioni

OSTUNI – Sono 350 le firme raccolte dal Forum della società civile di Ostuni a sostegno della valorizzazione e fruizione del santuario di San Biagio. L’iniziativa scaturisce dal caso verificatosi lo scorso febbraio, quando i proprietari del sito, nonostante il piano di sicurezza predisposto dall’amministrazione comunale, vietarono il pellegrinaggio dei fedeli nell’area in cui si trova la chiesa. Nella giornata di ieri (giovedì 24 marzo) sette moduli contenenti il testo della petizione indirizzata alla commissione straordinaria sono stati protocollati.

Il forum, attraverso una nota a firma della presidente Teresa Lococciolo, ringrazia l’ufficio elettorale “per la pazienza e l’efficienza dimostrata nella raccolta delle firme e loro autenticazione”. Nel giro di pochi giorni sono state raccolte 350 adesioni: un risultato che va ben oltre il numero minimo richiesto.

“Si fa presente - si legge nella nota - che nei prossimi giorni si potrà continuare a sottoscrivere la stessa sotto forma di istanza (senza bisogno di autentica delle firme) firmando sui moduli che saranno distribuiti nelle parrocchie, nelle scuole ecc. (possono firmare coloro che abbiano compiuto 16 anni)”. “Questo per venire incontro alla manifesta volontà della popolazione ostunese di partecipare coralmente alla risoluzione di un problema che, se non trova la giusta soluzione, rischia di mettere in discussione la storia e la identità di tutta la comunità civile e religiosa che si ritrova nel culto al suo Santo Patrono”.