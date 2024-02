Petrolchimico, svolto incontro in Prefettura per salvare 100 lavoratori

BRINDISI – L’incontro in Prefettura organizzato dal sindacato Cobas per chiedere la revoca dell’assegnazione dell’appalto per la manutenzione industriale del Petrolchimico di Eni-Versalis a due Associazioni temporanee d’impresa e assegnarlo invece a un consorzio di ditte brindisine a prezzo di mercato, non ha portato i frutti sperati. Il Prefetto, Michela Lo Iacona, infatti, ha spiegato che la Prefettura non ha facoltà giuridica per chiedere l’annullamento della gara.

L’intervento è stato richiesto per la tutela dei circa 100 lavoratori delle tre storiche aziende brindisine che hanno perso gli appalti nel settore delle manutenzioni industriali del Petrolchimico: la Cimi, Spa, la Tecnogal Service srl e la Leucci group Srl. Le subentranti sono: la Tps di Taranto con Officine D’andrea di Viggiano e la Tecnomec anch’essa di Taranto con la Liliana che ha sede legale in provincia di Pavia.

“La riunione si è conclusa con l’impegno della Prefettura a rivedersi qualora maturino condizioni nuove e quella del Cobas che non mollerà sugli obiettivi prefissi fino all’ingresso delle nuove aziende stabilito per il 30 a aprile”, ha spiegato Roberto Aprile, Cobas, che ha già chiesto un incontro presso la Task Force occupazionale regionale guidata dal presidente Leo Caroli, per chiedere di invitare i protagonisti della vicenda. “Mettiamo fine ai ricatti al nostro territorio”.

L’incontro in Prefettura si è svolto a margine di un sit-in svoltosi martedì 6 febbraio alla presenza anche di tanti operai Tecnogal e Leucci e rappresentanti delle aziende coinvolte. “Una riunione durata quasi 2 ore dove la delegazione ha esposto la difficile situazione che si è venuta a creare per il territorio brindisino con l’affidamento della gara di manutenzione realizzata da Eni-Versalis ad aziende di fuori”.

“Uno dei motivi fondamentali della richiesta Cobas è quella di fermare così la corsa al ribasso delle aziende pur di accaparrarsi gli appalti nel Petrolchimico. Unitamente al fatto che ciò si configurerebbe come una sorta di piccolo risarcimento per un territorio che ha visto solo distruzione e sfruttamento dei nostri lavoratori. Abbiamo informato il Prefetto che nei prossimi giorni incontreremo il signor sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, affinchè si possa alzare forte la voce della città sulle gare al ribasso, cosa che avviene ormai da tanti anni”.

“Il signor Prefetto di Brindisi, Michela la Iacona, ha mostrato interesse alle proposte del Cobas ed ha ascoltato dai lavoratori e dalle stesse aziende le preoccupazioni occupazionali relative soprattutto per l’indotto nelle officine esterne. Ma d’altro canto non ritiene superabili le condizioni odierne dell’appalto attraverso un intervento diretto della Prefettura, perché non ne ha la facoltà di carattere legale”.

“Seguirà attentamente le vicende occupazionale delle 100 unità presenti nel Petrolchimico e la loro legittimità alla continuità occupazionale; auspicando che alcune nuove aziende avendo personale in cassa integrazione non scatenino una guerra tra poveri. Auspica in proposito la possibilità di percorsi alternativi da condividere che possano portare a migliori risultati, cosa di cui si è interessata personalmente. La riunione si è conclusa con l’impegno della Prefettura a rivedersi qualora maturino condizioni nuove e quella del Cobas che non mollerà sugli obiettivi prefissi”.

