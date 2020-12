Pezze di Greco, il Covid ferma il tradizionale presepe vivente

PEZZE DI GRECO - La consolidata tradizione del presepe vivente a Pezze di Greco, che attira ogni anno migliaia di visitatori in un contesto rupestre capace di coniugare la memoria dell’umile natale di Gesù con quella delle nostre origini contadine e popolari, in questo anno in cui avrebbe raggiunto la sua 34esima edizione, viene interrotta a motivo della situazione pandemica che obbliga alla tutela e alla prevenzione verso tutti.

"Siamo consapevoli che verrà a mancare anche per la nostra comunità un contesto forte di aggregazione, capace ogni anno di rinsaldare la nostra identità e di spronarla a diverse iniziative culturali - spiega don Donato Liuzzi, presidente dell'associazione organizzatrice - la sosta che l’adesione alla realtà ci impone, sarà occasione propizia per una ripartenza che ci auguriamo essere lungimirante e creativa".