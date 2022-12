Cia Puglia, incontro sulla nuova riforma della Politica Agricola Comunitaria

FASANO - “La nuova PAC 2023-2027- Regolamento e Piano Strategico Nazionale”: sarà questo il tema di un incontro che si terrà giovedì 15 dicembre 2022, con inizio alle ore 17.30 presso il Museo laboratorio dell’arte contadina in Corso Italia 61 a Pezze di Greco, frazione di Fasano. L’incontro è organizzato dalla Cia – Agricoltori Italiani, con il patrocinio del Comune di Fasano e in collaborazione con l’assessorato comunale all’Agricoltura e con il Caa (Centro di Assistenza Agricola) della Cia, e tratterà le ultime novità in materia di Pac – Politica Agricola Comunitaria che saranno introdotte a partire dal nuovo anno.

Dopo i saluti di Francesco Zaccaria (sindaco di Fasano) e di Piero De Padova (presidente Cia – Agricoltori Italiani Due Mari Taranto-Brindisi), interverranno Gianluca Cisternino (assessore all’Agricoltura del Comune di Fasano), Giannicola D’Amico (vicepresidente regionale vicario Cia Puglia), Roberto Prencipe (responsabile regionale Caa - Cia Puglia) e Paola Giannachi (responsabile provinciale Caa – Cia Due Mari). Le conclusioni saranno tracciate dall’assessore regionale alle risorse agroalimentari Donato

Pentassuglia. A moderare l’incontro sarà Vito Rubino, direttore provinciale Cia Due Mari.