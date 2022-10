Barriere architettoniche, finanziamenti regionali per i Comuni del Brindisino

BRINDISI - Sono tre i Comuni della provincia di Brindisi ad usufruire di un contributo regionale per la realizzazione del Peba, il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Dopo la città di Fasano che lo scorso anno ha portato a casa ben 10mila euro, oggi grazie allo scorrimento della graduatoria, il contributo, nella misura di 5mila euro, è stato concesso anche ai Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e San Donaci.

Il Peba nasce con lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani pubblici dell'ambiente in cui vivono. A tal fine il Peba una volta redatto deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre che poter essere aggiornabile nel tempo e adeguato agli interventi effettivamente realizzati. Un momento fondamentale per la redazione dei Peba è la partecipazione per consentire il coinvolgimento attivo di portatori di interesse e cittadini.

La Regione Puglia dal 2019 mette a disposizione dei comuni pugliesi un contributo per la redazione del Peba, e con l'ultimo avviso pubblico approvato nel corso del 2021, anche per il suo ampliamento e aggiornamento. Attualmente sono stati concessi contributi per 600mila e sono in corso di concessione ulteriori 200mila a valere per l'esercizio finanziario 2022.