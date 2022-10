Piano casa e prevenzione tumori: Governo impugna leggi regionali

Il Governo nazionale ha impugnato le legge regionale per potenziare l’attività di screening sul tumore al colon e la legge regionale sul Piano casa. Lo rende noto il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. Nel primo caso, secondo quanto riferisce lo stesso Amati, il Ministero aveva chiesto alla Regione rassicurazioni sul fatto che ‘tali nuovi interventi, oltre ad essere in linea con il fabbisogno, siano sostenibili e non pregiudichino l’equilibrio economico, per il quale i tavoli di monitoraggio del Piano di rientro hanno più volte registrato plurime criticità’, nonché in merito ‘al rispetto del limite di spesa per il personale previsto’ da alcune leggi. Motivi dunque strettamente finanziari. "Purtroppo - dichiara Amati - nessuna rassicurazione è venuta dalla Giunta regionale, nonostante fosse stata informata su tutto, rendendosi dunque complice della decisione d’impugnare.

Per quanto concerne, invece, il Piano casa, il Governo nazionale ha affermato la non conformità delle norme al Piano paesaggistico, nonostante la legge vieti il rilascio di qualsiasi permesso di costruire in contrasto con il Piano paesaggistico. "Un concentrato di non senso. Impugnano avallando, inoltre, un ragionamento ministeriale in contestazione con il "decreto aiuti" dello stesso governo, ossia deliberano sulla base di motivazioni contro se stessi. Ora siamo di fronte a un grosso guaio per un settore come l’edilizia, ad alta densità di posti di lavoro. Non possiamo fare molto, se non resistere e attendere le sentenze della Corte costituzionale."