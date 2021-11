MESAGNE - “Piano regionale per il Dopo di noi 2016-2019”: avviso pubblico per partecipare al tavolo di concertazione e ai laboratori/tavoli tematici. L'Avviso ha la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare (Dopo di noi) sul territorio locale, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolga gli Enti del Terzo Settore, nonché le associazioni delle famiglie dei disabili e le associazioni delle persone con disabilità, oltre agli enti pubblici e privati, interessati alle tematiche in discussione.

Avviso amb-2

L’Ambito territoriale sociale Br 4, pertanto, invita gli enti del terzo settore, gli enti pubblici e privati, gli attori di cittadinanza attiva a partecipare al tavolo di concertazione, al fine di contribuire all’attuazione della programmazione e realizzazione del Programma Operativo Territoriale degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Pro.V.I. Dopo di Noi – Linea D: “Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative delle caratteristiche di cui all’art.3 co.4 del D.M. 23/11/2016” in attuazione del Piano regionale del Dopo di Noi, approvato con Del. G.R. n. 852/2020 “Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare Linea D”.

ALLEGATO 1 – Scheda di iscrizione per la partecipazione-2

I destinatari degli interventi sono persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori o che non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali.

I soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al percorso dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione unitamente alla “Scheda di iscrizione per la partecipazione” allegata al presente invito, con l’indicazione delle aree di intervento a cui si intende aderire per la progettazione partecipata, all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne entro il 09/12/2021 all’indirizzo email/pec: ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagnebr.it.