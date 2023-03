Piazza Domenico Modugno: avviati i lavori di riqualificazione chiosco e parco giochi

SAN PIETRO VERNOTICO - Sono ripresi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’area giochi e del chiosco bar di piazza Domenico Modugno a San Pietro Vernotico. La Giunta comunale il 17 febbraio scorso ha approvato la perizia di variante richiesta dal direttore dei lavori per apportare alcuni miglioramenti all’opera e per la necessaria revisione dei prezzi prevista dalla legge derivante dal caro materiali.

Gianluca Epifani, assessore a Lavori Pubblici assicura che i lavori verranno completati nell'arco di un mese. "Nel giro di un mese circa non solo riconsegneremo alla città un nuovo parco giochi ma anche il chiosco bar da affidare in gestione ai soggetti che parteciperanno all’avviso pubblico per il funzionamento".

Va ricordato, inoltre, che l'area giochi è stata gravemente danneggiata dai vandali tanto da costringere l’Amministrazione comunale a rimuovere buona parte dei playground esistenti. A tal proposito il sindaco Pasquale Rizzo precisa: "Si ricorda che su piazza Domenico Modugno esisteva un impianto di videosorveglianza realizzato durante la mia prima amministrazione 2010-2015; impianto che poi, successivamente nel 2016, è stato disattivato. Grazie ad un recente finanziamento ottenuto nell’ambito dei fondi regionali di cui art. 45 della L.R. 67/2017, l’attuale Amministrazione comunale nei mesi scorsi ha provveduto ad ammodernare e ripristinare buona parte dell’impianto di videosorveglianza sul territorio, compresa l’intera area di Piazza Modugno. L’intervento ha già prodotto degli importanti risultati: diversi atti vandalici e criminosi verificatisi negli ultimi mesi sono stati ripresi dai sistemi di sicurezza, efficace strumento investigativo a disposizione delle forze dell’ordine".