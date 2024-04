Una piazza a Ralph Oggiano, il maestro della fotografia emigrato negli States

ORIA - Domenica 7 aprile il celebre fotografo Ralph Oggiano riceverà dalla città di Oria il giusto riconoscimento che gli spetta, dopo aver vissuto una vita da protagonista nel mondo dell'arte e in particolare della fotografia. E' prevista infatti l'intitolazione di una piazzetta individuata nei pressi della chiesa di San Francesco D'Assisi, nella Città Federiciana.

Raffaele Oggiano, in arte Ralph, nasce ad Oria nel 1903 e diventa uno dei fotoritrattisti più ricercati della prima metà del XX secolo: nel 1919 parte e fa fortuna negli Stati Uniti per poi lavorare ovunque. Ritrasse artisti, politici, nobili, magnati e gente comune concentrando la sua ricerca tecnica e artistica sulla carica espressiva dei volti. Tra i tanti personaggi noti passati davanti al suo obiettivo: Pio XII, Mussolini, Primo Carnera e Martha Graham, Tito Schipa. Oggiano muore nel 1962.

La famiglia Oggiano di Oria, in particolare le due nipoti Assunta e Giovanna, hanno lavorato per oltre dieci anni affinché la figura dell'amato zio venisse riscoperta e studiata: tante sono state le iniziative, tra mostre, conferenze e la produzione di un docufilm sulla sua vita, organizzate dall'associazione Raiz Italiana in collaborazione con l'architetto Alessio Carbone, il dott. Fabio Ancora, il dott. Antonio Delli Santi, il giornalista Enzo Garofalo, che hanno riportato l'attenzione sulla magistrale arte di Oggiano.

Come dichiarato da Attilio Ardito, presidente dell'associazione Raiz Italiana che ha guidato il progetto scientifico sul celebre fotografo, l'Italia - e in particolare il Sud - ha il dovere morale di restituire valore alla storia di tanti migranti che hanno lasciato la propria terra per cercare fortuna altrove. La storia di Ralph Oggiano, fatta di partenze, mare e speranza, rappresenta il diritto di essere cittadini del Mondo, un diritto che ancora oggi non è pienamente riconosciuto a una parte di uomini e donne che perdono la vita in mare alla ricerca di un luogo in cui essere felici e liberi.

L'iter per l'intitolazione della piazzetta è partito con l'Amministrazione Carone e in particolare grazie al consigliere delegato Gianluca Schifone. L'attuale Amministrazione - guidata dal sindaco Cosimo Ferretti - ha accettato di buon grado di completare questo percorso.

