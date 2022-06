Piccoli studenti contadini per un giorno: piantati ortaggi e alberi nel giardino della scuola

SAN PIETRO VERNOTICO - Piccoli studenti contadini per un giorno. Nella mattinata di ieri, mercoledì 8 giugno, nel cortile dei plessi della scuola primaria Rodari e Decroly di San Pietro Vernotico, è stato inaugurato il progetto "I tesori dell'orto", frutto del Patto educativo di comunità stilato tra il Comune di San Pietro Vernotico e l’Istituto comprensivo Statale “Valesium” di Torchiarolo, diretto dalla dottoressa Giusy Di Seclì.

I piccoli alunni, muniti di palette e rastrelli, con l'aiuto dei volontari dell'associazione "Eterea, l'Albero della Vita - OdV", che si sono anche occupati della preparazione del terreno ripulendolo dai rifiuti, falciandolo e irrigandolo, hanno piantato oltre 300 piantine tra insalata, zucchine, cocomeri, erbe aromatiche e anche 3 alberi di ulivo, come messaggio di Pace. Nei prossimi giorni saranno messi a dimora altri alberelli da frutto, due dei quali donati dall'Arci Brindisi. L'orto didattico inaugurato sarà anche un orto sociale - solidale: il raccolto sarà devoluto alla Caritas di San Pietro Vernotico che provvederà a distribuirlo a chi ne avrà più bisogno.

Come spiegano i volontari, inoltre, "dal prossimo anno scolastico saranno trattati diversi argomenti finalizzati alla sensibilizzazione verso un'agricoltura sostenibile e naturalizzata: la preparazione del terreno, il seme, la pianta e il suo frutto. Si avvierà un percorso didattico incentrato prevalentemente sull'economia circolare e che illustrerà, tra le varie, le modalità per creare il compost per fertilizzare il terreno, porterà a riconoscere quali sono gli insetti antagonisti per contrastare alcuni parassiti, i macerati per prevenire alcune malattie e tanto, tanto altro ancora".

"Un orto realizzato per suggerire una visione altruistica ai nostri bambini che vedranno donare il raccolto a chi è meno fortunato, un orto che vedrà anche il coinvolgimento delle famiglie e della comunità e che ruoterà sulla necessità del rispetto della natura, del Pianeta Terra e di ciò che offre. Sotto la stella dell'inclusione e della cooperazione tra bambini e adulti, con gli occhi e l’attenzione puntati sulla tutela ambientale, ci auguriamo che "I Tesori dell'orto" sia davvero l’inizio di un grande cambiamento".

"Ringraziamo gli alunni che ci hanno donato tantissimi disegni e poesie. Grazie alla dirigente scolastica dottoressa Giusy di Seclì, alle maestre della scuola primaria Rodari, dell'Infanzia Decroly, ai collaboratori scolastici, all’Arci Brindisi nella persona della dott.ssa Tiziana Mita, al comune di San Pietro Vernotico che ha presieduto l'evento con l'assessore alla Pubblica istruzione e alle Attività culturali e di pubblico spettacolo dott.ssa De Matteis e grazie a tutti i nostri soci e sostenitori che hanno reso possibile l'evento".

Un intervento di un grande valore se si considera che il giardino della scuola trasformato in orto è stato spesso oggetto di lamentela da parte dei genitori per lo stato di degrado in cui versava. Nelle ore pomeridiane l'intero cortile è in balia di ragazzini scalmanati che spesso lo hanno trasformato in discarica.