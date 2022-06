Pierangelo Argentieri riconfermato presidente di Federalberghi Brindisi

MESAGNE - Pierangelo Argentieri è stato riconfermato presidente di Federalberghi Brindisi, l'associazione sindacale che riunisce e rappresenta le imprese alberghiere del territorio provinciale. Argentieri ricopre anche la carica di vicepresidente regionale della stessa associazione di categoria. Le elezioni, che si sono svolte a Mesagne, hanno definito contestualmente il nuovo direttivo provinciale che risulta composto da Alessandro Semeraro, Giuseppe Nigri, Bartolo D’Amico e Giancarlo Lanzilotti.

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento ai colleghi che mi hanno onorato di presiedere ancora una volta Federalberghi Brindisi - ha commentato Pierangelo Argentieri. Un grazie anche ai membri del direttivo per il loro supporto sul territorio e per la loro capacità di fare squadra negli interessi della nostra associazione. Tutti insieme siamo riusciti a traghettare il settore in questi anni difficili della pandemia. Come sempre sarò al servizio di Federalberghi cercando di affrontare questo nuovo mandato con sensibilità e coraggio”.

Le linee guida di Federalberghi rimangono incentrate sull’attività sindacale, sui rapporti privilegiati con gli enti istituzionali, sulla lotta all’abusivismo e alla concorrenza sleale e sul marketing territoriale. “Come sempre ci interfacceremo con i nostri organismi regionali, con il nostro presidente Nazionale Bernabò Bocca, con il direttore nazionale Alessandro Nucara con i quali abbiamo una linea di contatto costante e diretta”, ha concluso Argentieri. Federalberghi, da più di 100 anni, è la principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia.